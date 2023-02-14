金管會准富邦證併日盛證 市占率大幅提升至8.09%

國內史上首樁金金併進展又邁進一步。金管會今（14）日通過富邦證（006205）券合併日盛證券案、富邦期貨合併日盛（5820）期貨案。金管會證期局副局長高晶萍表示，兩間證券合併後，經紀業務市占率富邦證券本是5.09%將提升到8.09%，同業排名不變、維持第三名，僅市佔率提高；富邦期貨市占率從2.78%提高到5.06%，同業排名從第六名提升到第五名。

根據金管會證期局統計，目前證券業經紀業務市占率部分，除了富邦證券第三名；第二名為凱基證券，市占率是10.295%；第一名是元大證券，市占率是11.505%。此外，富邦期貨部分，市占率是從2.78%提高至5.06%，同業排名從第六名提升到第五名，原本第五名是統一期貨。

高晶萍指出，證券、期貨兩家合併基準日皆是4月9號。合併後的人事變化，因為合併後主要存續是富邦證券跟富邦期貨，將依照原來證券跟期貨的規劃，至於員工安置計畫，目前兩家公司都是「全數留任」，承諾在合併基準日三年內不會因為合併對員工予以資遣，並且提供優離退的方案給員工選擇。

據統計，截至去年底，富邦證券員工數是1686人、日盛證券是1337人，合併以後是3023人；同為截至去年底，富邦期貨員工數是131人，日盛期貨是93人，所以合併以後是224人，都以全部留任估算。

高晶萍說明，合併後富邦證券經紀業務據點增為76處。目前是沒有裁撤規劃，富邦證連總公司共是34家、日盛證券43家，合併後是77家，不過日盛證券南京分公司因租約到期、終止營業，並非因合併裁撤，因此總共是76家。