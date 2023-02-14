快訊

普發現金6000元將上路！ 這12家銀行ATM可以「直接領現」

金管會准富邦證併日盛證 市占率大幅提升至8.09%

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

國內史上首樁金金併進展又邁進一步。金管會今（14）日通過富邦證（006205）券合併日盛證券案、富邦期貨合併日盛（5820）期貨案。金管會證期局副局長高晶萍表示，兩間證券合併後，經紀業務市占率富邦證券本是5.09%將提升到8.09%，同業排名不變、維持第三名，僅市佔率提高；富邦期貨市占率從2.78%提高到5.06%，同業排名從第六名提升到第五名。

根據金管會證期局統計，目前證券業經紀業務市占率部分，除了富邦證券第三名；第二名為凱基證券，市占率是10.295%；第一名是元大證券，市占率是11.505%。此外，富邦期貨部分，市占率是從2.78%提高至5.06%，同業排名從第六名提升到第五名，原本第五名是統一期貨。

高晶萍指出，證券、期貨兩家合併基準日皆是4月9號。合併後的人事變化，因為合併後主要存續是富邦證券跟富邦期貨，將依照原來證券跟期貨的規劃，至於員工安置計畫，目前兩家公司都是「全數留任」，承諾在合併基準日三年內不會因為合併對員工予以資遣，並且提供優離退的方案給員工選擇。

據統計，截至去年底，富邦證券員工數是1686人、日盛證券是1337人，合併以後是3023人；同為截至去年底，富邦期貨員工數是131人，日盛期貨是93人，所以合併以後是224人，都以全部留任估算。

高晶萍說明，合併後富邦證券經紀業務據點增為76處。目前是沒有裁撤規劃，富邦證連總公司共是34家、日盛證券43家，合併後是77家，不過日盛證券南京分公司因租約到期、終止營業，並非因合併裁撤，因此總共是76家。

富邦 期貨 金管會

延伸閱讀

隆銘去年Q3財報未申報 證期局開罰當時5名董事

金管會准了！成立逾60年日盛證將走入歷史 4月9日與富邦證合併

富邦壽傳啟動海外併購

ETF競賽 得獎者出列

相關新聞

金管會准了！成立逾60年日盛證將走入歷史 4月9日與富邦證合併

成立62年的日盛證將走入歷史，金管會證期局今同意富邦證與日盛證合併案，合併基準日為4月9日，金管會證期局表示，因為客戶資...

富邦金蔡明興首談momo與COSTCO虛實整合商機

金融保險界人士今(14)日透露，富邦金控昨(13)日上午舉行新春團拜，董事長蔡明興勉勵所有出席的大台北地區副總級以上人士...

泰山賣全家董事會議案資料僅1頁持股明細 金管會開罰48萬元

泰山賣全家持股遭證交所與金管會發現董事會議有缺失，繼證交所1月對泰山重罰200萬元創下史上最高違約金後，金管會今再對泰山...

金管會放寬門檻限制 3家純網銀將可賣基金

金管會證期局今調整基金銷售機構範圍及資格條件，放寬銀行可以資本適足性作為擔任基金銷售機構的財務條件，主要受惠的就是現行國...

股匯雙漲 新台幣終止連8貶收30.215元

受到美股四大指數全數走揚激勵，台灣今天上演股匯雙漲，在外資匯入之下，新台幣匯率得以終止連8貶，收盤收在30.215元，小...

永續治理升級 富邦人壽董事會將設永續發展委員會

富邦人壽今(14)日表示，ESG生態是以公司治理(G)來驅動，富壽不僅將董事會績效評核指標連結ESG，今年也將於董事會轄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦