上市櫃公司資安事件頻傳 金管會：加強督促資安作業

近期上市櫃公司發生多起資安事件，包含華航（2610）接到勒索郵件，飛宏科技（2457）也發現網路資安事件。金管會證期局副局長高晶萍昨日表示，「針對陸續發生很多上市櫃公司資安事件，會督導交易所跟櫃買中心了解發生原因，資訊揭露的情況跟財務業務的影響狀況、督促公司及時採取相應措施。」

華航在今年2月12號重訊發布，說明因接獲匿名網路勒贖信件，已經報警立案通報主管機關，且啟動防禦的應變確認沒有資料外流，並沒有證據衍生所謂會員資料遭不當使用的狀況。高晶萍說明，該公司平台跟機票預訂、航班作業是獨立系統，不會影響到航班運作、機票預定的運作，目前公司評估是安全無虞，而且運作正常。

另外，飛宏科技是在今年2月13號發重訊，表示主動有發現網路資安事件，第一時間已經全部啟動相關防禦機制跟復原作業，而且也通報政府的檢調單位，目前公司評估是對公司營運沒有重大影響，

高晶萍表示，針對這兩個事件，因為一個是2月12號，一個是2月13號發生，這部分會請交易所依照重訊相關查核機制，查核是否符合相關規定，譬如說發布時機或發布內容、說明內容、因應措施等，會請交易所儘速查核，針對陸續有發生很多上市櫃公司資安事件，會督導交易所跟櫃買中心去了解發生的原因，資訊揭露的情況跟財務業務的影響狀況、督促公司及時採取相應措施。

她強調，本會或是證交所、櫃買中心都非常重視上市櫃的資安問題，所以已請證交所、櫃買中心，建立相關機制，要求上市櫃公司如果發生重大的資安事件，要及時發布重訊，說明相關的緣由、可能損失、改善情況跟因應的措施，交易所跟櫃買中心有建立相關的查核機制要主動檢視，如果已經發布資安事件的重大訊息或是媒體有報導相關資訊，如果有發現公司的重訊輸入有資訊揭露有錯誤或疏漏的情況，公司要及時更正或澄清。

金管會主秘蔡福隆也說，上市公司資安應該是數位部負責，金管會所關心的是上市櫃公司對資本市場相關的營運是否正常，以及財務是否健全，證交所跟櫃買中心在去年也訂立相關規範，包括一級的上市櫃公司要成立資安長跟一些相關的資安規範，要在內部控制進行，都有在督促上市櫃公司進行加強資安相關的工作。