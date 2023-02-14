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貝萊德任命謝宛芝為台灣區業務及策略負責人

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德宣布，謝宛芝 (Tiffany Hsieh) 自本月起負責貝萊德台灣區的業務及策略。謝宛芝是台灣人，服務於貝萊德亞太區總部近 14 年，與亞洲區域市場的連繫緊密。

在該職位上，謝宛芝會負責貝萊德在台灣地區的業務發展及策略規劃，確保本地客戶能夠充分從貝萊德全球多元的投資能力獲得協助。她將與客戶密切合作，了解本地客戶的需求，協助他們建立具有韌性的投資組合，以實現投資目標。

貝萊德亞太區副主席暨大中華區負責人陳蕙蘭表示，任命兼具全球視野及在地市場專業知識的業務領導人，對於確保貝萊德能完善的服務客戶至為重要。憑藉謝宛芝的領導力和以客戶為中心的思維方式，相信貝萊德在台灣的業務已經準備好迎接下一階段的成長。

謝宛芝之前負責貝萊德在中國大陸地區的銷售業務。她於 2009 年加入貝萊德，擔任貝萊德安碩 (iShares)的台灣區主管。自 2012 年起，她在貝萊德中國業務發展的歷程中扮演了不可或缺的角色。在加入貝萊德之前，謝宛芝在東方匯理銀行負責結構型和衍生性商品的銷售業務，並曾在台灣富邦證券負責證券化產品開發。

謝宛芝表示，貝萊德在台灣的財富管理、退休金和 ETF 等市場已經累積了長期的成功。很高興有機會持續建造貝萊德在過去 18 年所建立的紮實基礎，利用貝萊德全球全方位的投資能力幫助台灣投資人實現投資目標。

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