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金管會准了！成立逾60年日盛證將走入歷史 4月9日與富邦證合併

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會證期局今同意富邦證與日盛證合併案，合併基準日為4月9日。記者戴瑞瑤／攝影
金管會證期局今同意富邦證與日盛證合併案，合併基準日為4月9日。記者戴瑞瑤／攝影

成立62年的日盛證將走入歷史，金管會證期局今同意富邦證與日盛證合併案，合併基準日為4月9日，金管會證期局表示，因為客戶資料可以直接移轉，日盛證的客戶不用重新到富邦證開戶，下單APP在合併後暫時會並行一段時間，但會改名為富邦證，日盛證的投資人還是可以在原本的APP下單。

證期局今通過富邦證合併日盛證、富邦期貨合併日盛期貨，合併後富邦證、富邦期貨為存續公司，日盛證、日盛期貨為消滅公司，合併後富邦證經紀業務據點增為76處，合併基準日為4月9日。

證期局統計，富邦證合併日盛證後，市占率將從5.09％提升到8.09％，市占率排名仍維持第三名，排名沒變但市佔率提高，第一名仍是元大證市占率11.5％、第二名是凱基證10.29%。另富邦期貨併日盛期貨後，富邦期貨市占率將從2.78％提高到5.06%，市占率排名超越統一期貨，從第六名提升到第五名。

4月9日合併後，日盛證的客戶是否會受到影響？證期局副局長高晶萍表示，富邦證併日盛證後，日盛證客戶不用全部重開戶，富邦證會概括承受，客戶資料可以直接移轉。在下單APP部分，在合併後暫時兩套系統會併行，但日盛證APP會改名為富邦證，客戶下單方式不變，未來富邦證會再看何時要做系統整合，會請富邦證在系統介接轉換時不要影響到客戶原有使用權益，最大前提是不要影響客戶下單，希望可以做到無縫接軌。

兩家券商合併後，國內專營綜合證券商將從30家變29家，期貨專營經紀商將從15家變為14家。證期局也表示，兩家合併後，日盛證與日盛期貨員工全數留任，並承諾在合併基準日三年內不會資遣，也提供優離退方案。

富邦 金管會

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