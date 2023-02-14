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2023群益新力軍培訓計畫報名開跑 活動總獎金近60萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2023 TOP TRADER 群益新力軍報名開跑，年輕學子踴躍參賽搶高額獎金、培訓名額。（群益期貨/提供）
2023 TOP TRADER 群益新力軍報名開跑，年輕學子踴躍參賽搶高額獎金、培訓名額。（群益期貨/提供）

全球預期通膨逐步趨緩，2023年美國聯準會動向將持續影響世界經濟脈動，群益期貨（6024）為培育台灣學子成為國際金融人才，已連續舉辦四年「群益新力軍交易競賽」，累積近萬名參賽者。今年再度集結各大專院校，廣邀在學的交易好手爭奪高額獎金，活動於2月1日至3月31日開放報名，總獎金近60萬元。模擬賽將在3月20日正式展開，組隊報名再抽 AirPodsPro。參加5月實單賽同時表現突出之學生，即可參加「贏家操盤手培訓計畫」。

群益期貨聯合多所大專院校共同舉辦第五屆「TOP TRADER 群益新力軍」交易競賽，歷年皆吸引逾千位學生參與，也培育出多位年輕操盤手，包含第一屆培訓學員少年股神葛瀚中，及約有30位學生成為群益期貨交易員。今年培訓計畫有堅強的師資陣容、扎實的實務教學，將揭開多位資深交易員的操盤密技、量身打造交易策略，建立贏家交易思維及實務教學，傳承成功交易觀念及套路。培訓期間表現優異的學生，將有機會加入群益期貨一展長才。

2023群益新力軍模擬賽中，學生可組成戰隊參賽，除提供萬元獎學金外，今年加碼抽出AirPods Pro五名；前一百名絕對正獲利的學生可獲得100USD培訓金；今年五月真槍實彈的實單賽也即將展開，挑戰最高10萬元競賽獎金及贏家操盤手培訓名額。群益期貨為深耕校園，加強產學交流，更頒發指導老師萬元指導金，促進國內學子理論及實務整合應用，傳承全民投資。

今年備受矚目的群益新力軍交易競賽報名開跑，歡迎各大專院校師生踴躍報名，3月31日前報名有機會獲得100美元培訓金、10萬元競賽獎金、贏家操盤手培訓課程，及群益期貨工作機會，活動總獎金近60萬。

群益 期貨交易

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