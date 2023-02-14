快訊

抓到了！自強外役監逃犯魯宗龍 藏匿汐止網咖遭活逮

郭台銘2024動向 王金平：他希望獲得提名、代表國民黨參選

真要參選？認退黨是「年輕氣盛」 郭台銘喊話：相信朱立倫會吸取教訓

春遊購物趣 北富銀三大神卡消費最高10%回饋

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
滿足民眾春遊及情人節購物需求，北富銀推出J卡、momo卡及Open Possible聯名卡超優回饋。台北富邦銀行/提供
滿足民眾春遊及情人節購物需求，北富銀推出J卡、momo卡及Open Possible聯名卡超優回饋。台北富邦銀行/提供

台北富邦銀行表示，春天天氣舒適宜人，向來是民眾攜家帶眷出遊的季節，加上今(14)日為西洋情人節，許多情侶更會藉此節日安排浪漫之旅，互贈禮物以表心意。

為了滿足民眾春遊購物需求，台北富邦銀行特別推出三大神卡–日韓旅遊神卡J卡、網購神卡momo卡、電信神卡Open Possible卡的超優刷卡回饋，針對國人最愛的日韓旅遊，祭出日韓當地刷卡消費最高可達10%超優回饋。

情人節送上貼心好禮表達心意，北富銀提供回饋最高同樣達10%，另提供豐富的刷卡優惠，讓卡友無論是購買機票、海外刷卡、網購、訂房、加油、租借共享汽機車、影音娛樂等，皆可享好康優惠。

以日韓旅遊為主要定位的富邦J卡，提供6月底前於日韓消費全面回饋3%無上限之優惠，再加上當地實體消費2%加碼優惠回饋以及樂遊五大場域活動登錄，回饋最高可達10%。

日本自由行必備的交通卡Suica卡及PASMO卡只要用Apple Pay綁定J卡並支付加值金，最高享有10%，回饋率相當具吸引力。

另外，6月底前於Klook網站訂購日韓行程、住宿或租車，結帳時輸入指定優惠碼並以J卡全額支付，最高可享88折優惠。

即日起至3月底，在日本地區實體店家刷J卡，任一筆消費便可抽星宇航空日本商務艙雙人來回機票。多元的日韓消費、旅遊和交通好康優惠，讓J卡穩居日韓旅遊神卡。

情人節購買禮品線上購物最方便，還可享超優刷卡回饋。即日起至3月底，富邦momo卡除了提供momo店內5%回饋無上限，千大精選品牌最高可享10%回饋無上限且免登錄。

今年momo卡在原本網購特色之外，更加碼提供超優旅遊優惠，6月底前於海外通路消費享最高5%回饋，指定旅行社刷momo卡可享最高5%回饋，以及十大指定航空公司刷momo卡最高可享10%回饋。

針對國人最愛的日系平價快時尚服飾，momo卡同樣提供好康，6月底前於全台指定UNIQLO直營店及網路商城刷momo卡單筆消費滿2,000元享最高5%回饋，於UNIQLO通路申辦momo卡，新戶首刷不限金額還可加贈200元momo幣。

Open Possible聯名卡推出「OP最挺你」十大旅遊交通平台優惠，3月底前於當期信用卡帳單新增一般消費(包含指定旅遊交通)達新台幣5,000元以上，且登錄活動就可享最高10%刷卡金回饋，加計春遊五大場域活動登錄5%回饋，最高可享15%回饋。

9月底前持Open Possible聯名卡於 KKday網站或App，購買日韓旅遊商品單筆滿1,000元並輸入當月指定活動優惠碼，即可享有九折優惠。

Open Possible聯名卡非台灣大哥大的用戶也可申辦，除了是電信神卡外，更是加油神卡，6月底前不限加油站品牌，天天可享最高5.5%回饋。綁定icash Pay於指定餐飲消費，包括星巴克、COLD STONE以及多拿滋等，最高享10% OPEN POINT回饋。

北富銀還提供全卡友樂遊五大場域5%回饋，即日起至6月底，北富銀提供旅行社、免稅商店、海外消費、訂房平台及全台高爾夫球場等五大場域優惠，民眾只要刷富邦信用卡在精選店家消費且於指定時間完成登錄，就可樂享5%回饋，每月回饋上限1,000元刷卡金，每月限量1,000名。

至全台指定百貨刷富邦信用卡，分期6期(含)以上且累積滿額並完成登錄，限量贈送最高3,000元刷卡金。

北富銀持續開發符合用戶實際需求的信用卡服務，並以靈活多變的信用卡經營策略，拓展場景金融服務及打造各卡獨特定位，為消費者提供更豐富的刷卡優惠與體驗。

刷卡 台北富邦銀行

延伸閱讀

台灣大哥大「紅配綠」專案指定手機＋筆電專案價0元起

momo「樂公益」攜世界展望會 推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款

北富銀信用卡有效卡數 將躍業界第三

史上最大轉卡潮來臨 北富銀總座掛保證「不會塞車」

相關新聞

富邦金蔡明興首談momo與COSTCO虛實整合商機

金融保險界人士今(14)日透露，富邦金控昨(13)日上午舉行新春團拜，董事長蔡明興勉勵所有出席的大台北地區副總級以上人士...

永續治理升級 富邦人壽董事會將設永續發展委員會

富邦人壽今(14)日表示，ESG生態是以公司治理(G)來驅動，富壽不僅將董事會績效評核指標連結ESG，今年也將於董事會轄...

2022年券商複委託市場 開戶數及美股存股大增

2022年全球金融市場大震盪，券商複委託成交量雖下滑，但包括開戶數、美股定期存股戶數及交易量均大幅成長。根據券商公會統計...

群益投信響應ESG低碳 捐贈再生電腦促永續

今年群益投信再度響應參加由華碩文教基金會發起的逆物流回收再生電腦捐贈愛地球專案，共捐贈66台二手電腦，減少資訊廢棄物的環...

今晚發布美通膨指數 台幣止跌回升 午盤暫收30.2元

美國1月消費者物價指數 （CPI） 報告將於今（14）日晚9時30分發布，今日台灣股匯齊漲，新台幣兌美元匯率開在30...

新壽慈善基金會響應衛福部土國賑災 捐千萬元助重建

新光人壽慈善基金會潘柏錚董事與陳彥名副執行長率新光關係企業各基金會單位赴衛生福利部，由薛瑞元部長代表接受新台幣1,000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦