永續治理升級 富邦人壽董事會將設永續發展委員會

富邦人壽今(14)日表示，ESG生態是以公司治理(G)來驅動，富壽不僅將董事會績效評核指標連結ESG，今年也將於董事會轄下增設「永續發展委員會」，提高決策層級，由上而下持續推動永續政策。

富邦人壽總經理陳世岳表示，金融保險業肩負客戶財富安全的責任，富壽不僅建立嚴謹的公司治理與風險控管機制，實踐永續經營，為落實ESG各項業務發展，已設置六大ESG執行小組，包含：永續治理、員工照護、創新服務、社會承諾、環境永續、責任金融，各工作小組皆由權責單位推動ESG相關專案，並定期向董事會呈報ESG專案執行成效及當年度重要專案規畫。

富邦人壽每年並透過董事會效能評估，促使董事會成員就董事會(含轄下功能性委員會)運作的實質狀況進行回顧檢討，從中找到最適當的運作方式。

富邦人壽董事會成員就ESG相關議題從己身作則出發，主動參與保險事業發展中心、中華獨立董事協會與中華公司治理協會等外部機構舉辦的進修課程，2022年度平均進修時數逾十小時，其中不乏許多與ESG議題相關之課程。

另外，響應金管會推動公平待客原則政策，富邦人壽特別於董事會績效評核問卷增列「董事會推動公平待客原則之重視及具體作為等情形」為評核指標，以落實董事會對ESG議題之重視，並因應公平待客原則評核機制新增「落實誠信經營原則」評核指標，全體董事均已配合出具遵循誠信經營政策之聲明。

富邦人壽不僅領先法令規範，將董事於提名、選任時及任職期間內資格檢核及董事異動相關事宜，納入富邦人壽公司治理措施，為完善公司治理機制，於內部設置公司治理主管，做為董事會與各業務單位及主管機關的橋樑，協助董事合規地執行業務、發揮監督功能。

富邦人壽並設有公司治理專責單位，除負責董事會、審計委員會會務運作外，亦協助董事就任、進修、法令遵循等事宜，並提供董事執行業務所需資料，以確保董事職能有效發揮進而優化董事會決策。