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情人合購房屋好甜蜜？五大問題一次看

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

每逢情人節，愛侶們總以禮物或慶祝活動表達愛意，也有不少情侶會計劃一同置產，尤其現今社會風氣開放，對於同居的接受度大增，尤其不動產價值與日俱增，因此許多情侶考慮婚前共同購屋，共築愛巢當作愛情的保證。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，未婚的情侶共同出資購屋，往往礙於情意，較少研擬合資購屋的協議，然而房屋會有貸款、登記所有權人、未來售出與否、繼承處理等的諸多問題，因此建議雙方的權利與義務應事前清楚規劃，將金流證明彙整留存，避免問題發生時，因紛爭傷了和氣。

住商不動產客戶服務部首席協理吳光華提醒，情人合購房屋爾後分手翻臉對簿公堂的情況時有所聞，在所有權登記的部分，為能保障雙方權益，登記在兩人共同名下時，要先闡明兩人之間的出資比例，同時也要要求代書在建物及土地所有人登記時載明分別持分比例，而且切記建物及土地謄本是分別依照兩人的持分比例來各自持有，避免日後為了房子產生糾紛。

此外，一間房子有兩個人或兩人以上共同持分，要出售時一定要由全部的共同持有人同意，或依土地法第三十四條之一規定才得以出售，因此，情侶之間要共同購買房屋當作愛的保證之前，還是要三思而後行。

吳光華也指出，如果有貸款的情侶們還會面臨到由誰出面借款的問題，多數的銀行都不接受房貸「共同貸款制」，比較建議的做法是由經濟條件較好的一方當「借款人」而另一方則當成「連帶保證人」，一方面可以共同承擔責任，另一方面也可以更有機會以較好的條件借到貸款。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

情人節 房貸 愛情

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