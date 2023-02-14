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合庫推外幣存款重磅優惠 7天美元定存年息高達13.14%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

適逢浪漫的情人節到來，合庫推出「合利一生 美利一世」外幣數存優利專案，送給客戶最優質的情人節禮物，在限額內，美元定存7天期年利率高達13.14%。

合庫為響應企業社會責任，減少碳足跡，透過個人網銀、行動網銀APP以外幣數位帳戶承作定存，活動期間自2023年2月14日至2月24日，期間內以新台幣結購或自他行匯入之新資金，每人上限1,000美元，即可享有7天期年利率13.14%的優惠利率，有興趣的民眾不妨好好把握這難得的優利活動。此檔活動設有專案總額度上限，額滿將即時公布於合庫官網。想了解相關活動詳情，請參閱合庫官網、「合庫ebank好康報報」Facebook粉絲專頁或是「合作金庫銀行」官方LINE帳號。

合庫指出，本次優惠專案不需搭配任何理財產品，提供客戶高利率、低門檻的外幣優利專案，活動期間結束或額度額滿即提前截止。合庫也同時提供「夜間換匯」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握鎖定匯率，若利用網路平台以新台幣結匯，還可享有減碼優惠，讓民眾享受甜蜜情人節。

合庫 新台幣 美元

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