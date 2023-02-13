當線上與臨櫃開戶「無差別」時 銀行分行剩下什麼？

如果有一天，當民眾在家裡動動手指頭、上網開存款戶，與親自跑去銀行開存款帳戶，所有功能都無差別時，銀行分行還剩下甚麼？

目前民眾去臨櫃、拿雙證件開戶是一般存款戶，數存帳戶是指線上完成開立，兩者主要有三大差異，一、數存戶是無存摺、一般戶是有摺，二、轉帳限額，數存戶設限，三、貸款、買基金或保單等，數存戶也有諸多限制。

銀行主管說，數存戶功能要等同於一般存款戶，並不容易，與世代心態、法規發展、風險管理、新興技術創新等都有關聯。

就光以目前各銀行2大獲利來源：放款與財富管理來看，目前數存戶均有諸多法規限制與障礙，例如非約定轉帳有設限額、需採視訊對保、無法做法人戶放款等，法規未鬆綁下，數存戶幾乎做不起來。

另一家民營銀行主管也說，銀行分行主要功能就是存款、提款、匯款，即便數存戶瓜分了部份一般存戶，但因法規限制及風險管理，這「存、提、匯」三大功能，至少5年內不會減少。

那麼，如果有一天，數存戶與一般戶功「無差別」了呢？多數銀行認為「很難」，就算有那麼一天，頂多是存、匯功能部份被取代，最關鍵的放款，尤其是大額放款，仍是得回到一般存款帳戶承做。