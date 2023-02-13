快訊

清大教授把期末考題丟ChatGPT竟對75％ 但無法取代一功能

值班室當砲房 台灣人性觀念愈來愈開放？醫分析兩原因

當線上與臨櫃開戶「無差別」時 銀行分行剩下什麼？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

如果有一天，當民眾在家裡動動手指頭、上網開存款戶，與親自跑去銀行開存款帳戶，所有功能都無差別時，銀行分行還剩下甚麼？

目前民眾去臨櫃、拿雙證件開戶是一般存款戶，數存帳戶是指線上完成開立，兩者主要有三大差異，一、數存戶是無存摺、一般戶是有摺，二、轉帳限額，數存戶設限，三、貸款、買基金或保單等，數存戶也有諸多限制。

銀行主管說，數存戶功能要等同於一般存款戶，並不容易，與世代心態、法規發展、風險管理、新興技術創新等都有關聯。

就光以目前各銀行2大獲利來源：放款與財富管理來看，目前數存戶均有諸多法規限制與障礙，例如非約定轉帳有設限額、需採視訊對保、無法做法人戶放款等，法規未鬆綁下，數存戶幾乎做不起來。

另一家民營銀行主管也說，銀行分行主要功能就是存款、提款、匯款，即便數存戶瓜分了部份一般存戶，但因法規限制及風險管理，這「存、提、匯」三大功能，至少5年內不會減少。

那麼，如果有一天，數存戶與一般戶功「無差別」了呢？多數銀行認為「很難」，就算有那麼一天，頂多是存、匯功能部份被取代，最關鍵的放款，尤其是大額放款，仍是得回到一般存款帳戶承做。

財富管理 保單

延伸閱讀

退休金算盤／附保證給付年金險保單 理財利器

醫起通功能升級 照顧偏鄉需求

專家教你保／保單健檢四招 架構防護網

桃園男求職遭押高雄拘禁 趁3嫌睡死逃出求助路人獲救

相關新聞

當線上與臨櫃開戶「無差別」時 銀行分行剩下什麼？

如果有一天，當民眾在家裡動動手指頭、上網開存款戶，與親自跑去銀行開存款帳戶，所有功能都無差別時，銀行分行還剩下甚麼？

新台幣匯率八天重貶5.38角將續貶？ 匯銀主管這麼說

美國即將發布1月消費者物價指數（CPI），熱錢憂心通膨高於預期、提前撤出台灣，進而促使新台幣匯率今(13)日收盤重貶1....

星展啟動大規模輪調！林鑫川升策略長、黃思翰任台灣總座

星展將在今年娶花旗消金，正式合併前， 星展集團今（13）日宣布啟動大規模高階主管輪調！原在台灣總經理林鑫川將返回新加坡，...

快搶「金」飯碗！中央銀行徵才 月薪最高8.6萬元

擁抱「金」飯碗的機會來囉！中央銀行近日公開徵才，開出的職缺包括「經濟金融研究專業人員（辦事員）」及「經濟金融研究專業人員...

LINE Pay去年募款逾3.8億 單一用戶最多捐逾97萬

行動支付服務LINE Pay今天公布2022年度愛心捐款平台共募得超過新台幣3.8億元，年增近6成，單一用戶全年最高累積...

北市首推出振興融資專案 投入2億總資金

迎接後疫情時代，為加速恢復台北市的經濟成長動能，北市府首次推出以振興為目的的融資專案「363振興融資專案」將自2月15日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦