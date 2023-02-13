飽和了？2022年數存戶季增破底 銀行點2大生存關鍵

據金管會最新統計，2022年底國人開立各銀行數位存款帳戶近1,481萬戶，季增連三季下滑到6.9%、年增也降到41%，成長力道均再下探該統計來新低，又以2022年第四季單季增加戶數僅95萬戶、跌破百萬戶大關，重新退回2021年的起飛點，最引人關注。

2022年底台新銀、國泰世華銀、連線商銀（Line Bank）、永豐銀和第一銀等五大數存戶，全站上百萬戶大關；但若以季增率來看，卻有三家季增全面走低，2022年首季三家純網銀才加入，為何反讓國人圈粉開戶動能、連連破底？

銀行主管認為有三大主因，一、以內政部統計，全台20~69歲人口數約1691萬人，數存開戶數1481萬戶占比已達88%，等於有近9成都開戶了，即便可能「一人開多戶」，但開戶數與區間目標開戶人口數（20~69歲）距離已縮短，開戶動能下降。

二、純網銀從2022年初加入數存戶搶市，的確吸引了最後一波「嚐鮮族」，保鮮期過了，熱度自然降溫。

三、去年央行四度升息，銀行定存息與數存戶差距縮小，數存戶誘因降低，開戶熱潮降。

但也有業者認為，通常年底資金短絀，而2023年初獎金入帳、資金豐沛，加上又新增18歲可開戶（18~19歲人口約47萬人），也許2023年第一季開戶動能可能會略微回升。

據統計，「數存王」台新銀2022年底數存戶298.2萬戶、季增僅2%，國泰世華銀179.8萬戶、季增5.5%，連線商銀139萬戶、季增6%，老四是永豐銀134.4萬戶、季增3.5%，老五第一銀首破百萬戶達115.1萬戶、季增9%居五大行之冠。

以季增率來看，台新銀、Line Bank和永豐銀均較上季走低，後兩家是連三季走低，又以Line Bank「陡降」最明顯，從首季5成的成長力道，到去年第四季僅剩6%，降幅最大。

銀行主管坦言，數存戶本質還是「存款戶」，拚開戶數是要「養」客源，下一步就是如何用授信、財管、保單讓這些客戶轉成實質獲利，那麼，該怎麼做才能足以支撐獲利？銀行提出兩大關鍵。

一從單獨「理財」走向「生活」生態圈，不再只做數存戶連結的投資理財，而是延伸到年輕世代生活，尤其這些平均開戶年齡不到40歲者關心Life Style更甚以往，各銀行要轉向連結樂、行、食、玩、學、家、寵等全方位。

二、各銀行更關切數存戶的數位體驗，包括與Moble體驗、數位與實體通路的虛實整合、與運用新技術，才能提高客戶黏著度。

也就是說，當數存戶開戶逐漸邁向飽和時，各銀行思考的將是以獲利的新經營模式，才足以支撐對數存戶投入更多資源，否則反會被獲客的高利率，拖垮賠錢。