今年基金市場規模將顯著成長 信評：展望「穩定」

國內信評機構中華信評今（13）日在其公布的一篇標題為「2023 年台灣貨幣市場基金：展望維持穩定，且大多數基金保有充裕的評等緩衝空間」的報告中指出，由於基金管理公司備有完善的風險管理與審慎的投資策略，且國內嚴格的基金投資法規防止基金經理人採取風險過高的投資決策。中華信評認為，2023年台灣受評之固定收益基金的展望仍維持穩定。

中華信評表示，由於受評基金持有的部分商業本票發行機構的信用評等，在2022年第一季時上調，受評基金投資組合中非投資等級資產的占比因此大幅降低，這使得基金的「信用品質評分」有所改善並增加了評分的緩衝空間。

儘管如此，部分基金的評分緩衝空間正逐漸縮小，因為基金經理人為能在升息環境中提升投資收益，增加了信用評等較低之資產的曝險。因此隨著全球經濟在未來幾季放緩，基金「信用品質評分」的波動性可能升高。

該份報告亦指出，在機構投資人申購的支持下，整體基金規模在2022年大幅縮減後應可溫和成長。中華信評認為，若機構投資人的申購持續增加，則基金經理人將提高其流動性準備以因應潛在的基金贖回。由於機構投資人的申贖通常波動較大，更多的流動性準備可使基金擁有較大的緩衝空間，因應機構投資人贖回造成的潛在衝擊，並有助於基金維持其投資組合的信用品質。