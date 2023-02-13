新台幣匯率八天重貶5.38角將續貶？ 匯銀主管這麼說

美國即將發布1月消費者物價指數（CPI），熱錢憂心通膨高於預期、提前撤出台灣，進而促使新台幣匯率今(13)日收盤重貶1.02角，以30.238元報收，連八貶並為半個月低點，總成交量為14.93億美元。

大型國銀交易室主管估計，熱錢今日一天落跑逾7億美元，出口商則是進場拋售美元，與外資形成對作，中央銀行則是作壁上觀，並未加入任何一個陣營，顯示目前匯市未見失序情況。

由於熱錢匯出力道強勁，新台幣匯率今日盤中一度貶至30.254元，最多貶值1.18角，最後在出口商拋匯下，貶值金額收斂至1.02角，收在30.238元，為半個月新低。

央行統計顯示，新台幣匯率已連八日貶值，累計貶值5.38角。

外匯交易員指出，「外資今天大舉買匯撤出，出口商也賣了不少（美元），但老大（指央行）沒什麼明顯動作。市場目前聚焦美國將公布的通膨數據，如果高於預期，將有助提振美元身價，反之，如果比預期的略低，新台幣匯率就有機會止貶回升。」

至於熱錢為何選在關鍵數據公布前提早匯出，匯銀主管說，最近市場的情緒較為悲觀，研判美國通膨恐怕不會那麼快緩和，進而影響到美國的升息時程。

受到美國將於14日公布1月消費者物價指數（CPI）的影響，國內股匯雙挫，台股投資氣氛觀望，早盤一度跌逾百點，低點至15,465點，盤中跌幅收斂，終場以15,544.28點作收，下跌42點。

匯銀主管說，目前市場預期，美國1月CPI將呈現年增率趨緩、月增率升溫的趨勢，並憂慮聯準會升息時程可能延長，今年底降息恐無望。展望新台幣匯率後市，匯銀主管說，美國通膨數據公布後，市場將藉此推測聯準會的升息腳步是否出現變化，而美國貨幣政策依舊是影響國際匯市最重要的變數；估計本周，新台幣匯率將位於29.8~30.4元區間波動。