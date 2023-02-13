中光電去年全年獲利23.59億元 EPS 6.03元

中光電（5371）董事會今(13)日通過去年第4季財報，交出季減、年減的景氣落底近11季新低的財報，單季稅後純益3.72億元，季減46.2%，年減29.5%；EPS為0.95元。全年稅後純益23.59億元，年增16.1%；EPS為6.03元。

中光電將於明(14)日舉行2022年第4季線上法人說明會，公布去年第4季及全年財報，並說明2023年第1季的營運展望。今年全球產業景氣走勢、及海外布局進度，為各界關切焦點。

中光電2022年全年合併營收為497.83億元，年微減0.1%。其中，影像產品出貨量135.8萬台，營收達193.2億元，分別較2021年大幅成長56%及51%，受惠於家用娛樂及智能微投影產品出貨成長，以及疫情解封後高端工程機種出貨暢旺帶動。

中光電節能產品去年營收225.9億元，出貨量達4,000.8萬片/台，分別年減16.8%及34.2%，主要受俄烏戰爭、通膨影響消費買氣，導致產業鏈庫存去化緩慢等負面因素影響。