快搶「金」飯碗！中央銀行徵才 月薪最高8.6萬元
擁抱「金」飯碗的機會來囉！中央銀行近日公開徵才，開出的職缺包括「經濟金融研究專業人員（辦事員）」及「經濟金融研究專業人員（助理研究員）」，其中經濟金融研究專業人員（辦事員） 月薪為5.9萬元，經濟金融研究專業人員（助理研究員）月薪達8.6萬元。
央行近日在網站上公布，公開徵求「經濟金融研究專業人員（辦事員）」2至3名，專業條件有三，包括：具國內外大學經濟、金融相關研究所碩士學位（或於2023年6月30日以前取得學位）；專長為總體經濟、貨幣金融分析、產業分析、計量分析，且英語寫作及口語表達流利。
據悉，該項職務的工作待遇為月薪5.9萬元以上，享有央行行員的相關福利。
另外，央行也公開招募「經濟金融研究專業人員（助理研究員或同等職位）」1至3名，專業條件為：具國內外大學經濟、金融相關研究所博士學位（或於2023年6月30日以前取得學位）；專長為總體經濟、貨幣金融與國際金融等經濟金融相關領域，嫻熟經濟計量方法（如機器學習、高維度資料分析等），具備優異之實證分析能力與獨立研究分析能力，且具優異的英語能力。
據悉，該項職務的待遇為月薪8.6萬元以上，享有央行行員的相關福利。
央行表示，甄選程序為符合報名條件且合格者，先進行書面資料審查，獲入選者，另行通知參加口試。
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