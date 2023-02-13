LINE Pay愛心捐款平台 2022年募得逾3.8億元善款

LINE Pay長期透過「愛心捐款」平台連結公益團體需求與社會愛心，讓弱勢需求即時獲得援助，今公布2022年愛心捐款平台共募得超過3.8億善款，較前年成長近6成，持續發揮行動支付領導品牌重要影響力。即日起至2月19日，LINE Pay在台北松菸「四號倉庫」前廣場展出愛心捐款平台成果，邀請用戶一同關注弱勢需求，並鼓勵用戶捐款滿額2次即可獲LINE POINTS回饋，民眾亦可透過LINE Pay愛心捐款平台「為土耳其/敘利亞伸出援手」專區即時捐助強震受災民眾，一同「分享愛點亮希望」。

LINE Pay 愛心捐款平台上線以來，在用戶的暖心支持下每年募款成果持續成長，2022年共匯集逾66萬筆慈善捐款，較前年成長近6成(註)，募款金額總計逾3.8億。其中，用戶透過LINE POINTS捐款的金額占捐款總額6.5%，透過LINE Pay 捐款的用戶平均每位捐款頻率達2.9次，而單一用戶全年最高累積捐款金額超過97萬。

行動支付近年躍升國人捐款主流管道之一，LINE Pay愛心捐款平台也持續提升用戶捐款體驗，提供一鍵搜尋公益團體名單功能、易讀好懂的多元捐款專案需求，或可便利查詢歷史捐款紀錄等，使LINE Pay愛心捐款平台成為用戶信賴與首選的捐助管道，讓公益團體的需求能及時被看見，眾人的愛心更能便利迅速傳遞。

LINE Pay愛心捐款平台目前串連超過90個公益團體，涵蓋「青少年兒童照護」、「身心障礙服務」、「長者關懷」、「動物保護」、「國際救援」等13個類別，2022年上架超過600個募款方案，讓每位捐款人可依自身關注的議題，為公益團體注入善款。受強震影響而急需各界救援的土耳其與敘利亞，用戶亦可於LINE Pay愛心捐款平台「為土耳其/敘利亞伸出援手」專區即時捐助，透過財團法人台灣世界展望會、財團法人基督教芥菜種會、佛教慈濟慈善事業基金會的土耳其與敘利亞強震募款專案，提供地震受災民眾即時救助。

即日起自2月19日止，LINE Pay在松菸「四號倉庫」前廣場以「分享愛、點亮希望」為主題，分享愛心捐款平台成果，邀請民眾一同從兒少、長者、婦女、動保、身心障礙、環境永續、特殊疾病 、心理支持、弱勢扶助等議題關注弱勢需求，並即時挹注愛心，用戶只要憑1月21日至2月19日間的LINE Pay捐款紀錄，並追蹤LINE Pay 官方 IG 帳號 (@linepay_tw)，即可於活動現場兌換限量愛心氣球，每日限量100顆。此外，用戶於1月21日至2月19日間，單筆捐款滿100元2次(不含LINE POINTS及優惠券折抵)，亦可獲LINE POINTS 18點回饋。

LINE Pay致力打造多元便利的金融科技服務，持續發揮平台角色攜手用戶一同為社會注入正能量，未來LINE Pay將與更多不同規模和類型的公益團體合作，協助公益團體數位轉型，讓民眾的愛心能透過便利的行動支付捐款平台傳遞至社會所需角落。

註：2021年總募款金額不含「太魯閣愛心捐款專案」為2.4億元。