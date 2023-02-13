南山外溢保單買氣爆發成長逾倍 現金回饋最受歡迎

民眾健康意識抬頭，連帶影響投保行為，南山人壽觀察，民眾對於具外溢效果的健康險商品接受度逐漸增加，即便近年保險市場受到疫情衝擊，外溢保單買氣仍不減反增；南山人壽外溢商品主打健康管理賺取回饋，獲保戶青睞，2022年外溢保單新契約銷售件數超過67萬件，相較2021年的33.49萬件，年增率逾100%，不僅買氣呈爆發性成長，更連續四年拿下外溢保單新契約件數第一名。

南山人壽表示，保險近來強調「事前預防」概念，外溢保單即是將自主健康管理與保險商品結合，透過「現金回饋」、「保障增額」、「保費折減」等回饋方式 ，鼓勵保戶養成規律運動或健康檢查習慣，幫助保戶更健康，進而降低罹病率以達到事前預防的效益，同時還可減少醫療支出，創造三贏外溢效果。

南山人壽鎖定民眾對「健康」的需求，2020年推出以「現金回饋」作為獎勵機制的外溢商品群，並跳脫傳統保險公司只提供財務補償的角色，將保險價值從理賠給付往前延伸，透過健康促進服務達到疾病預防，以及往後延伸，提供醫療照護服務，協助重返健康，攜手大健康產業，合作打造「健康守護圈」，由合作夥伴提供保戶多元的健康照護服務，擴展客戶服務層次，鼓勵保戶維持健康體況，協助保戶做好全方位健康管理，升級保戶的健康與保障。

隨著運動健康風潮興起，民眾健康管理意識提高，外溢保單成為近年來的投保趨勢，根據金管會統計，2022年全業界外溢保單新契約銷售件數逾122萬件，較前年同期大幅增加84%，保費收入也成長四成多，以南山人壽的外溢保單業績而言，買氣呈倍數成長。

南山人壽目前銷售的43張具外溢機制設計的保險商品，主要以健檢結果，如腰圍 、血壓、空腹血糖、三酸甘油酯、高密度膽固醇達標提供健康回饋，或是對接種指定疫苗或指定癌症篩檢，提供防疫保健回饋，鼓勵保戶勤加預防疾病。

根據南山人壽內部統計，所有回饋方式中，以「現金回饋」最受保戶歡迎，南山人壽2022年現金回饋型的外溢保單銷售件數占整體外溢保單的六成以上，顯示民眾對於透過從事健康管理賺取回饋金的方式有感、接受度也高。

為了讓保戶能夠更方便地申請外溢保單回饋，南山人壽於今年新增線上申請服務 ，只要透過南山人壽保戶園地APP，上傳健檢報告或疫苗接種證明或癌症篩檢證明，即可完成線上回饋金申請，便利又快速。

進一步觀察南山人壽現售的外溢保單中，最熱銷的商品類型，以一年期的外溢健康險，因保費較低又可滿足階段性的保障需求，受到保戶青睞，也是全年外溢保單的銷售主力商品。

另一方面，由於癌症治療費用高，且部分療法和醫材需自費，民眾對於健保協同商業保險的觀念日臻成熟，癌症醫療險也成為保戶的投保熱門選擇，躋升2022年最熱銷的現售外溢商品前五名。

南山人壽近期舉辦「鴻兔大展保好年」新春投保活動，至2023年2月28日止，只要在期間內，透過業務員完成保單健檢，或是針對保障缺口投保新保單、使用南山保戶園地或南山人壽APP完成保險個人相關資料更新，都有機會參加好禮抽獎，獎項包含歐美旅遊金新臺幣10萬元、日本沖繩來回機票、LINE POINTS等多項好禮大方送。