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渣打看好台灣 分行升級還要擴大財管團隊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
渣打銀行北高雄分行開幕。圖/渣打銀行提供
渣打銀行北高雄分行開幕。圖/渣打銀行提供

花旗銀行今年8月將撤出台灣消費金融市場，幾家在台灣經營消費金融的外銀近期動作頻頻，渣打銀行北高雄分行全新開幕，成為台灣第三家，也是南台灣第一家導入渣打集團 「Next Gen未來世代」設計理念的分行據點，透過實體服務升級與數位金融創新，展現渣打銀行致力深耕台灣，不斷升級客戶服務的承諾。此外，渣打銀行更積極延攬人才，預計在年底前招募超過200位消費金融生力軍，加入全台服務行列。

渣打銀行全球事業群總經理洪子寓指出，台灣的消費金融業務在渣打集團中占有極為重要的戰略位置，也是排名前三大的優先市場。聆聽財富管理客戶的需求，並結合國際化的營運網路，渣打銀行不斷引領市場創新，從2016年首開先例在台推出亞太區首座iWealth 財富管理中心，到2022年陸續導入「Next Gen未來世代」的全新分行，都讓渣打銀行的財富管理業務與服務獲獎連連。不僅如此，在實體服務升級搭配數位金融創新並行的策略下，更拉大數位金融創新的領先幅度 ，率先同業推出手機app即可與理財專員線上互動與交易的「myRM數位隨行理專服務」，虛實並進，協助客戶掌握投資先機。

洪子寓表示，未來渣打也將繼續投入高資產客戶財富管理體驗升級，引進更全面的資產檢視工具與資深理財關係經理INSEAD 學院認證，將全球銀行金融服務帶到渣打各地據點同享優先理財尊榮，讓台灣的財富管理客戶透過渣打便能暢行全球。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，渣打銀行憑藉綿密的跨國銀行業務網絡與數位服務平台，協助客戶掌握最佳的投資發展契機、提供客戶全方位的金融服務，北高雄分行不僅是第三家以渣打「Next Gen未來世代」標準打造的全新分行，也是首家位於大台北市場以外的全新世代分行，顯見南台灣的財富管理市場蓬勃發展，潛力不可小覷。

渣打「Next Gen未來世代」的全新標準緊密結合數位與人性的設計概念，讓客戶可以在更便捷、安全、舒適、且兼具隱密性的環境中，完成各項銀行交易和投資理財規畫。對於講求效率的客戶，分行內新穎便利的ATM區以及網路銀行區可以讓客戶隨時輕鬆完成銀行一般交易，無須取號排隊。沙發等待區則以明亮開放、寬敞舒適的設計風格，提供軟性飲料及雜誌服務，讓等候理財諮詢的客戶能自在猶如自家客廳一般。同時，專屬會議室則提供充分的隱私，方便客戶與理財顧問全方位規劃財富管理目標。

為實踐永續發展，北高雄分行更採用全數位化的服務，以數位海報取代傳統印刷物的張貼，配置在大廳及會議室的播放及投影設備，可以隨時接收總行發布的最新活動資訊、市場脈動等內容，溝通資訊零時差，對環保善盡心力。

展現全新風貌的北高雄分行，標示著渣打持續看好南台灣客戶財富管理需求的蓬勃發展。北高雄分行位於商業核心區，不僅高雄巨蛋就在附近，分行周邊交通便利，主要幹道四通八達，又與高雄捷運連結，發展潛力無限。

為了迎接蓬勃發展的財富管理業務，渣打銀行更積極延攬包括理財專員在內的多元人才，預計在年底前招募超過200位消費金融生力軍，加入全台服務行列。

渣打銀行 財富管理

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