渣打年底前徵200人 宣布北高雄分行導入Next Gen設計

渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）今（10）日舉行北高雄分行全新風貌開幕典禮，成為台灣第三家，也是南台灣第一家導入渣打集團 「Next Gen未來世代」設計理念的分行據點，透過實體服務升級與數位金融創新，展現渣打銀行致力深耕台灣，不斷升級客戶服務的承諾。此外，渣打銀行更積極延攬人才，預計在年底前招募超過200位消費金融生力軍，加入全台服務行列。

渣打銀行全球事業群總經理洪子寓指出，台灣的消費金融業務在渣打集團中佔有極為重要的戰略位置，也是排名前三大的優先市場。聆聽財富管理客戶的需求，並結合國際化的營運網路，渣打銀行不斷引領市場創新，從2016年首開先例在台推出亞太區首座iWealth 財富管理中心，到2022年陸續導入「Next Gen未來世代」的全新分行，都讓渣打銀行的財富管理業務與服務獲獎連連。不僅如此，在實體服務升級搭配數位金融創新並行的策略下，我們更拉大數位金融創新的領先幅度，率先同業推出手機app即可與理財專員線上互動與交易的「myRM數位隨行理專服務」，虛實並進，協助客戶掌握投資先機。

未來，渣打也將繼續投入高資產客戶財富管理體驗升級，引進更全面的資產檢視工具與資深理財關係經理INSEAD 學院認證，將全球銀行金融服務帶到渣打各地據點同享優先理財尊榮，讓台灣的財富管理客戶透過渣打便能暢行全球。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，身為在台領先的國際性銀行，渣打銀行不僅憑藉綿密的跨國銀行業務網絡與數位服務平台，協助客戶掌握最佳的投資發展契機、提供客戶全方位的金融服務，更積極求新求變，北高雄分行不僅是第三家以渣打「Next Gen未來世代」標準打造的全新分行，也是首家位於大台北市場以外的全新世代分行，顯見南台灣的財富管理市場蓬勃發展，潛力不可小覷。

渣打「Next Gen未來世代」的全新標準緊密結合數位與人性的設計概念，讓客戶可以在更便捷、安全、舒適、且兼具隱密性的環境中，完成各項銀行交易和投資理財規畫。對於講求效率的客戶，分行內新穎便利的ATM區以及網路銀行區可以讓客戶隨時輕鬆完成銀行一般交易，無須取號排隊。沙發等待區則以明亮開放、寬敞舒適的設計風格，提供軟性飲料及雜誌服務，讓等候理財諮詢的客戶能自在猶如自家客廳一般。同時，專屬會議室則提供充分的隱私，方便客戶與理財顧問全方位規劃財富管理目標。

展現全新風貌的北高雄分行，標示著渣打持續看好南台灣客戶財富管理需求的蓬勃發展。北高雄分行位於商業核心區，不僅高雄巨蛋就在附近，分行周邊交通便利，主要幹道四通八達，又與高雄捷運連結，發展潛力無限。高雄作為南台灣與國際市場連結的重要門戶，客戶必定能從渣打集團的國際經驗及大中華區豐厚的銀行業務網絡與服務平台獲益，並掌握最佳的投資發展契機。

為了迎接蓬勃發展的財富管理業務，渣打銀行更積極延攬包括理財專員在內的多元人才，預計在年底前招募超過200位消費金融生力軍。