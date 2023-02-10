快訊

航空城開發 桃園這個里被消失如空城 神明說不也得搬

死了也沒人知...獨居嬤被困長長階梯上 反映基隆一頁興衰

評論／間諜氣球試探拜登軟弱程度 中國大陸也深陷窘境？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

危險！雙貸族3年狂增4萬人 專家點出2因素造成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行去年4度升息，讓有貸款民眾負擔壓力節節攀升，同時扛信貸跟房貸的「雙貸族」，更因此成為高危險群。元宏不動產加值服務平台彙整聯徵中心最新授信餘額資料，到去年10月底止全國「雙貸族」已高達34.7萬人，較3年前大增近4.3萬人。

尤其令人憂心的，目前每人平均信貸加房貸的金額高達621萬，較10年前大增252萬，貸款壓力沉重。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，去年以來國內央行四度升息，幅度高達2碼半、0.625%，對貸款族群產生不少負擔。

以貸款1,000萬來說，一年利息負擔就多出6.25萬，平均每個月要多繳5,208元的利息，對於每月收支已到極限的家庭及民眾來說，壓力不小，如果未來繼續大幅升息，很多家庭恐無力負擔。

陳傑鳴指出，升息對於高負債的雙貸族受影響最大，從聯徵中心資料可發現，全台「雙貸族」的增加以2019年後最為明顯，2022年10月與2019年底相較，短短不到3年，全台雙貸族就增加近4.3萬人。

對於近年雙貸族大量增加的原因，陳傑鳴指出，主要兩個因素：

第一，2019年至今全台房市大漲，許多民眾急著進場買房，很多資金有限的民眾，買了房卻無力裝潢，只好同時背負房貸與信貸。

第二，近年新冠疫情嚴峻，造成許多人失業，需要資金周轉的民眾更是不少。

陳傑鳴表示，目前雙貸族平均每人負債金額已高達621.4萬，較十年前大增252.3萬，增幅68%、近七成，成長速度相當驚人。

由於，國內的雙貸族普遍年紀介於30~50歲之間，都是家庭中的經濟主要來源，這類族群面對升息環境，在已有高額負債下，需特別留意債務與財務槓桿運用情形，避免再過度擴張信用，才能有機會避免因升息出現家庭問題，好安然度過這次升息的危機。

資料來源／元宏不動產加值服務平台
資料來源／元宏不動產加值服務平台

升息 房貸

延伸閱讀

壽司郎屁孩恐賠百萬日圓？專家憂類似事件將「週期性重演」

四川濛溪河遺址出土千件遺物 專家：破解「資陽人」之謎鑰匙

脫口罩不習慣恐生焦慮 專家建議漸進式調整

政院加強資安擬成立獨立監督機制 專家籲引入外部專家

相關新聞

危險！雙貸族3年狂增4萬人 專家點出2因素造成

央行去年4度升息，讓有貸款民眾負擔壓力節節攀升，同時扛信貸跟房貸的「雙貸族」，更因此成為高危險群。元宏不動產加值服務平台...

元大金啟動MA招募 今年預計招收30-50人

元大金控（2885）配合海外布局策略及金融產業數位趨勢，積極擴大招募及培植集團新秀 ，今年預計徵才800人，其中包括30...

企業不借錢 國銀放款降溫

2022年底企業資金需求「旺季不旺」。據金管會昨（9）日公布統計，2022年12月國銀放款餘額36兆6,546億元，較上...

企業投資縮手 現金為王

全球景氣衰退疑慮未除，企業對未來擴廠投資縮手，「現金為王」當道。據金管會昨（9）日公布統計，2022年底存款餘額52兆3...

政經私房話／新光金大公主 吳欣盈產小王子

新光金大公主吳欣盈，昨早順利於新光醫院臨盆產下男兔寶，比利時籍老公雷諾全程在旁陪伴，新光金創辦人吳東進與妻子許嫻嫻也非常...

合庫財管、信託 列發展重點

合庫銀昨（9）日舉辦「2023年度經理會議」，合庫金控暨銀行董事長雷仲達與總行一級主管、菁英經理人共同檢視經營成果及策勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦