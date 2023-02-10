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危險！雙貸族3年狂增4萬人 專家點出2因素造成
央行去年4度升息，讓有貸款民眾負擔壓力節節攀升，同時扛信貸跟房貸的「雙貸族」，更因此成為高危險群。元宏不動產加值服務平台彙整聯徵中心最新授信餘額資料，到去年10月底止全國「雙貸族」已高達34.7萬人，較3年前大增近4.3萬人。
尤其令人憂心的，目前每人平均信貸加房貸的金額高達621萬，較10年前大增252萬，貸款壓力沉重。
元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，去年以來國內央行四度升息，幅度高達2碼半、0.625%，對貸款族群產生不少負擔。
以貸款1,000萬來說，一年利息負擔就多出6.25萬，平均每個月要多繳5,208元的利息，對於每月收支已到極限的家庭及民眾來說，壓力不小，如果未來繼續大幅升息，很多家庭恐無力負擔。
陳傑鳴指出，升息對於高負債的雙貸族受影響最大，從聯徵中心資料可發現，全台「雙貸族」的增加以2019年後最為明顯，2022年10月與2019年底相較，短短不到3年，全台雙貸族就增加近4.3萬人。
對於近年雙貸族大量增加的原因，陳傑鳴指出，主要兩個因素：
第一，2019年至今全台房市大漲，許多民眾急著進場買房，很多資金有限的民眾，買了房卻無力裝潢，只好同時背負房貸與信貸。
第二，近年新冠疫情嚴峻，造成許多人失業，需要資金周轉的民眾更是不少。
陳傑鳴表示，目前雙貸族平均每人負債金額已高達621.4萬，較十年前大增252.3萬，增幅68%、近七成，成長速度相當驚人。
由於，國內的雙貸族普遍年紀介於30~50歲之間，都是家庭中的經濟主要來源，這類族群面對升息環境，在已有高額負債下，需特別留意債務與財務槓桿運用情形，避免再過度擴張信用，才能有機會避免因升息出現家庭問題，好安然度過這次升息的危機。
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