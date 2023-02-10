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元大金啟動MA招募 今年預計招收30-50人

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
元大金控今年預計招收30至50位MA（儲備幹部）。圖/元大金控提供
元大金控今年預計招收30至50位MA（儲備幹部）。圖/元大金控提供

元大金控（2885）配合海外布局策略及金融產業數位趨勢，積極擴大招募及培植集團新秀 ，今年預計徵才800人，其中包括30至50位MA，分別是策略發展、投資交易、投行法金、數位金融等四類組，先完成半年培訓，再依MA興趣、專長、訓練期間表現等，適才適所分發單位，成為集團即戰力。

元大金表示，MA每年7月報到，展開為期半年培訓，包含集中訓練一個月，由各公司總經理及分析師授課，讓MA站在巨人的肩膀上，建立綜觀金融體系的視野高度。

各子公司輪調見習三個月，磨練金融實務，並由金控功能長及執行長等一級主管實際督導、各子公司領域主管傳授心法，快速學習各子公司的核心業務及專業內涵，了解各子公司運作情形，厚植金融專業實力。

培訓期的最後兩個月，MA必須整合學習內容與資源，訂定個人結訓專題，向高階主管提報對專題的見解與解決方案。

元大金控關注每位MA學習及發展，安排單位主管及學長姐及時提供工作指導及職涯諮詢輔導。同時鼓勵MA參與廚藝、花藝、葡萄酒、路跑、體適能、瑜珈等各項社團活動，培養MA多元興趣、建立均衡生活及人際網絡。元大金控致力打造幸福職場，2022年底舉辦的鼻頭角海洋生態之旅與萬步健走活動，促進各部門員工交流互動、倡導永續健康生活，建立有溫度的職場文化。

元大金控廣邀具有市場財經敏感度、擅長以邏輯分析解決問題，並且擁有良好溝通協調與學習能力的菁英人才，參與嚴謹扎實的MA育才計畫。

元大金控 職場

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