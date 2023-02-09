現金為王？台積電等大企業增加大額存款

全球景氣衰退疑慮未除，企業對未來擴廠投資縮手，「現金為王」當道。據金管會統計，2022年底存款餘額52兆3457億元、年增7.6%，銀行局副局長林志吉說，尤其台積電（2330）、壽險業、科技業等都有增加大額存款。

銀行主管說，企業對2023年景氣保守，因此會多擺一點現金在帳上，以因應未來景氣變動、多充實一點營運資金。

林志吉說，去年底存款增加都是公股行庫為主，存款增加主因是企業資金調度、廠商貨款進帳等，包括台積電、壽險公司、科技業及郵局轉到台銀轉存款都有增加。

金管會公布2022年國銀存放款概況。

2022年底存款餘額52兆3457億元、單月增加3619億元或0.7%，全年存款大增3兆7004億元或7.6%，年成長力道是連兩年衰退，顯示2022年升息年、銀行滿手存款的困境已略有緩解，但卻未能回到2019年疫情前、年增僅5%的水準。

若以全年存款來看，增額前五大是台銀增加5614億元，主因是郵局轉存款，中信銀全年增加4696億元、一銀增加3492億元、國泰世華銀增加3068億元、北富銀增加2371億元，主因是海外企業匯回資金、增加外幣存款，及壽險、科技業轉入存款所致。