等2年終於破蛋！金融監理沙盒實驗有非金融機構申請

金管會今(9)公布金融監理沙盒有新案申請，創新中心執行秘書、金管會綜合規劃處長胡則華表示，去(2022)年12月有增加一新案申請創新實驗，為非金融機構申請貸款媒合的創新實驗，「之前沒有經過輔導，經過跟業者討論後，仍有蠻多資料需要補件，目前在補件中」。

根據統計，金融創新實驗共有16件申請案，核准有9件，4件沒落地（凱基銀、群益金鼎證（6005）、易安聯、台北富邦銀與帳聯網科技），2家要再開評估會議，包含湊伙小額集資買國外債券、新創公司阿爾發機器人理財、4家落地（國壽與易遊網、好好證券、統振（6170）、阿爾發機器人理財）、1件補件。

另外，金融機構試辦部分，銀行局申請試辦案件，總數有17件申請案，已經核准15件。單以去年來講，共有5件申請案，核准3件目前都在試辦中，另外有2件，一件是回覆可以開辦不用申請，另一件還在申請審核中。

證期局副局長張子敏表示，證券部分申請案件一共9件，2件已經撤銷，審查中有6件，已核准有1件「好好證券」。

保險局部分，截至今年1月，申請業務試辦總共有44件，其中23件已經試辦結束。目前還在試辦中的有13件，申請但審查中有4件，否准試辦有1件，業者自行撤件的3件。

保險局副局長蔡火炎說，目前正在試辦中的類型是一、遠距視訊投保，二、透過數位身分驗證，以電子文件方式簽署投保聲明同意書、要保書、理賠申請書，第三類是使用健保快易通進行數位身分識別驗證。