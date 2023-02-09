永豐攜手豆府集團 推行員工福利信託、持股信託方案

永豐銀行力挺信託2.0政策，上（1）月協助連鎖餐飲集團－豆府集團推行員工福利信託方案。永豐銀行表示，旗下持續拓展員工福利信託業務，至今已服務逾百家產業客戶，規劃包括員工福利信託、員工股票信託或海外外籍、陸籍員工股票保管等項目，產業別囊括科技業、傳統產業、生技業及金融業等，其中科技業佔整體客戶逾五成；永豐銀行此次則協助台灣餐飲企業透過員工持股信託獎勵方式，提升優秀人才向心力以掌握企業發展關鍵競爭力。

員工持股信託留才 助累積資產

永豐銀行表示，攜手豆府集團制定「員工持股信託」專案獎酬設計，符合企業獎勵資格的員工為主要施行對象，約定每月從員工薪資提撥自提金，企業也提撥同等金額的公司獎勵金，交付永豐信託管理以長期投資豆府集團股票，除激勵優秀人才留任外，更鼓勵員工趁年輕透過存股累積退休資產。

同時「永豐信託網」可支援各式行動裝置，且整合使用永豐MMA金融交易網帳密即可登入，提供即時查詢信託資產綜覽及交易明細等，提供企業員工最佳數位體驗。

全方位信託服務 打造樂活人生

除推動員工福利信託外，永豐銀行表示，去（2022）年底藉由異業合作方式，與負責長照服務人員教育課程的機構－「劉秀娥長照社團法人及其附設臺北市私立宜恩住宿長照機構」共同舉辦共五場、總計逾200人的線上信託課程，協助居服員瞭解信託實務運用，包括與高齡者相關的安養信託、保險金信託與遺囑信託等，進一步透過居服員將信託的觀念及重要性傳遞予受照顧者，讓信託走入民眾生活，扮演人生下半場的保護傘。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站或永豐信託網查詢。