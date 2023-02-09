土耳其曝險近600億元 金管會：股市休市影響程度低

土耳其6日發生2起芮氏規模7.5級以上強震，災情慘重，伊斯坦堡證券交易所停止交易至2月15日，為打消本國投資人曝險疑慮，今（9）日金管會公布國內金融業、壽險業及證券期貨的曝險，合計曝險592.69億元，且多數非股票資產，不受休市影響。

金管會銀行局副局長林志吉表示，銀行業至12月底，分別對土耳其曝險金額為授信曝險26.49億元，投資曝險10.2億元，合計曝險36.6億元，資金主要挹注項目主要為金融債券，因此股市重挫乃至於直接停止交易對其影響甚微。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，保險業在土耳其有373億元投資，佔本次曝險金額最大宗，全數為壽險投資，產險業則無資金進駐，金額僅佔保險業可動用資金總額0.12%，土耳其投資為佔比極低，且資產組合中無股票投資，因此本次休市影響微乎其微。

金管會證期局副局長張子敏表示，本國證券期貨業對土耳其並無曝險，而國人自行投資部分，投信基金投入約100億元，境外基金約83億元，分別佔比0.21%與0.24%。