台灣金董座人事案引關注 金管會：依規進行資格審查

前行政院副院長沈榮津接任台灣金控董事長，引發金融圈高度關注。金管會今（9）日在例行記者會表示，台灣金控需要在2月13日（下周一）前函報人事案，金管會收到後，將依規進行資格審查。

台灣金控3日舉行董事長交接儀式，由前行政院副院長沈榮津接任台灣金（8042）董事長，原台灣金董事長呂桔誠改為專任台灣銀行董事長，是台灣金2008年1月1日成立以來，首次金控、銀行董事長不同人擔任，罕見出現公股「金銀分治」，引起金融圈譁然。

今日金管會例行記者會上，有媒體詢問此案，金管會銀行局副局長林志吉表示，「截至目前為止，金管會尚未收到台灣金函報新任董事長資格文件資料，後續若有收到台灣金函報相關資料，將依規定進行資格審查」。

林志吉指出，依照規定時間，金融機構要在選任董事長10天內檢附相關資格文件送至金管會進行相關審核。台灣金於2月3日選任新任董事長，函報期限為2月13日。