零接觸商機發燙！手機嗶消費逾6兆提前達陣 今年上看7兆

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經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

疫情改變了國人消費習慣，遠距、外送、電子支付等「零接觸」商機大爆發。據金管會統計，2022年非現金支付交易筆數54.58億筆、交易額6.17兆元，銀行局副局長林志吉說，交易額已提前達陣6兆元目標，若以每年13%成長率來看，2023年交易額可望上看7兆元。

林志吉說，對2023年非現金支付消費「正向樂觀」看待，有三大主因，一、疫情已無礙國人日常生活，2022年底北捷搭乘量已達到200萬人次，國人出門搭車，除提高刷悠遊卡消費，也會增加小額消費。

二、邊境解封，國人赴海外旅遊刷卡或是外國觀光客來台拿悠遊卡或儲值卡消費，也會增加，三、電子支付跨機構共用平台功能逐步上線，從轉帳、繳稅費後，上半年電子支付跨店消費也會上路，料會提升消費支付。

以近三年非現金支付交易額來看，2020年是4.98億元、2021年5.44億元、2022年6.17億元，年增率從9.2%一口氣成長到13.42%，增加4.22個百分點，顯示2021年因疫情點燃了零接觸商機。

林志吉坦言，疫情對國人影響降低，反改變了國人消費習慣，如遠距、外送和電子支付消費等「根深蒂固」，對2023年非現金支付交易額正面看待。若以2022年年增13%成長力道估算，2023年全年交易額可望逼7兆元大關。

金管會是在2021年3月宣布非現金支付的三年計畫，訂定2023年底非現金支付交易筆數要成長50%，從52.21億筆達到78.32億筆、交易總額是6兆元。

依每年達成率估算，2022年底交易筆數、和交易額目標，各是68億筆和5.76兆元，以金管會今公布2022年實際數來看，達成率各是80%和107%，交易額提前達陣，但筆數則僅8成達成率。

林志吉說，筆數僅8成達成率，落後仍是受2022年上半年疫情影響，很多民眾不出門，若以搭北捷來看，2022年底已恢復到200萬人次已回到疫情前水準，出門搭車又會增小額消費，進一步推升支付額。

2022年底國人交易額6.17兆元，主要仍是以刷卡、ATM轉帳就占了82%為大宗，筆數反以儲值帳戶（如悠遊卡）占比4成最高，顯示小額交易筆數是很重要的組成要素。

「非現金支付」包括信用卡、ATM轉帳、電子支付（如街口支付）、儲值帳戶（如悠遊卡）、轉帳卡（如Debit卡）、票交所ACH和全國繳費網。

疫情 悠遊卡

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