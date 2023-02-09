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台中銀董事、彰銀前總經理林維樑突發急病過世 享壽78歲

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台中銀董事、彰銀前總經理林維樑突發急病過世 享壽78歲

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行今天公告，該行常務董事、彰銀前總經理林維樑過世。聯合報系資料照／記者廖國隆 攝影
台中銀行今天公告，該行常務董事、彰銀前總經理林維樑過世。聯合報系資料照／記者廖國隆 攝影

台中銀行（2812）今天公告，該行常務董事、彰銀（2801）前總經理林維樑過世，台中銀表示，林維樑同時也是台中銀子公司台中銀租賃董事長，台中銀租賃已預定明天、10日召開董事會，選任新董事長，將由台中銀副總轉任。

據透露，林維樑去世事出突然，今天台中銀召開常董會，擔任常董的林維樑本應出席，結果其家人上午突然告知林維樑去世消息，銀行高層主管聞訊均相當意外，但林家人並未說明詳細病情，銀行也尊重家人隱私並未多問。由於林維樑走的突然，因此台中銀目前暫未擬定常董何時遞補，但是台中銀租賃必須要盡快選任新的董事長，所以排定明天召開董事會。

林維樑為1946年生，享壽78歲。

台中銀高層指出，林維樑自彰銀退休轉投效台中銀集團，迄今已12年，對於台中銀發展以及租賃子公司登陸拓展業務，卓有貢獻，集團對林維樑的去世表示哀悼與不捨。

台中銀行 彰銀 退休

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