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好會刷！國人2022年刷卡額高達3.49兆元 創史上新高

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今公布國人2022年簽帳金額高達3.49兆元，創下史上新高紀錄。圖／聯合報系資料照片
金管會今公布國人2022年簽帳金額高達3.49兆元，創下史上新高紀錄。圖／聯合報系資料照片

金管會銀行局今公布國人2022年簽帳金額高達3.49兆元，經過2020年、2021年因新冠肺炎導致的消費低潮後，2022年刷卡額大幅回溫，一舉創下史上新高紀錄。金管會表示，主要是民眾已習慣與新冠肺炎疫情共處，加上疫後消費習慣改變，線上購物、外送已根深蒂固在日常生活中。

銀行局今公布數據，2022年12月簽帳金額約3337億元，較2022年11月的3258億元，增加約79億元。受惠於年底消費旺季，12月簽帳金額3337億元是2022年單月刷卡額第二高，第一高是7月的4079億元，11月的3258億元則是第三高。

以2022年整年來看，據銀行局統計，2022年整年國人簽帳金額達3.49兆元，正式超過2019年的3.22兆元，創下史上新高紀錄。目前史上次高是2019年的3.22兆元，史上第三高是2021年的3.1兆元，第四高則是2020年的3兆元。

銀行局副局長林志吉表示，2022年簽帳金額可以創新高，跟疫情變化有相當大關聯，現在民眾已習慣與疫情共處，疫情因素影響簽帳消費的因素不再像之前大，加上疫後消費習慣改變，網購、外送根深蒂固在日常生活中。

林志吉也表示，民眾開始習慣使用電子支付消費，也是帶動簽帳金額增加的原因之一，在日常生活中已很常使用電子支付進行小額支付。另外，2022年底開放國境，國人海外旅遊消費開始復甦，但看境外旅遊消費佔2022年整年簽帳金額的構成還不大，相信海外消費將會帶給今年簽帳金額很大的助益。

疫情 刷卡 行動支付

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