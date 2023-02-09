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合庫經理會議揭八大業務方向 探討五大中心議題

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫銀行於2月9日舉辦「112年度經理會議」，合庫金控暨銀行董事長雷仲達與總行一級主管、菁英經理人共同檢視經營成果及策勵未來，會上嘉許績優單位經理人及行員，肯定過去一年的辛勞及付出，揭櫫八大業務方向，並探討五大中心議題，勉勵同仁齊心協力再締創佳績。本次經理會議特別邀請司法院刑事廳李釱任廳長引言、陳思帆法官以國民法官為主題進行專題演講，讓同仁獲益良多。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達致詞時表示，過去一年受到國內疫情及全球經濟金融環境劇烈波動的影響，營運面臨諸多挑戰，但所幸在各位經理人及同仁的打拼下，合庫金控獲利表現仍相當亮眼，全年度自結稅後盈餘達到208.08億元，居上市公股金控第一名；合庫銀行111年自結稅後盈餘達到新臺幣190.89億元，獲利再創歷史高峰；每股稅後盈餘（EPS）為1.73元、ROE 達 9.14% 均創新高，如此佳績要歸功於所有辛苦的同仁，同時期勉全體同仁在此堅實的基礎上，朝引入氣候風險治理、開拓綠色金融版圖、驅動智慧數位轉型、打造消金獲利引擎、增進財務操作收益、加速國際鏈結布局、強化資安精進風控及落實友善待客服務等面向持續努力。

合庫長期深耕企金業務外，財管2.0及信託2.0亦為今(112)年主要發展重點，採用財管2.0搭配信託2.0的商品服務組合，希冀透過資源整合、跨部門及跨業合作，滿足客戶多元理財需求。截至111年12月底，合庫銀行高資產客戶數共699戶，居公股銀行第一名，資產管理規模亦接近700億元。此外，在推動外匯業務及財務操作之獲利引擎方面，合庫也將持續提升外匯業務及海外獲利比重，並機動調整財務操作策略，讓合庫獲利來源多元化。

雷董事長自上任以來，帶領合庫銀行邁向國際的腳步未曾停歇，捷克布拉格代表人辦事處於111年11月開幕，搭配位處西歐的比利時子行-臺灣聯合銀行，提供歐洲地區客戶完整的融資服務；新加坡分行亦於111年12月13日獲金管會核准申設，將積極推動申設進程，以完善本行東南亞佈局。目前合庫銀行海外據點已高達26處，服務觸角橫跨歐、美、澳洲、東南亞及大中華等區域，未來仍將持續朝具潛力的市場拓展海外據點及業務，秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」之策略方針，賡續擴張海外版圖，提升海外獲利占比；同時優化海外分行管理，深耕當地企業，並結合國內外據點之地利優勢及資源，為客戶提供完整的全球金融服務。

展望未來，合庫將持續發揮金融業影響力，善用金控資源共享與跨業經營綜效利基，將創新思維融入核心業務，並善盡企業社會責任，持續踐履永續經營理念，厚植核心利基，再創營運成長新局。

合庫金 東南亞 布局

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