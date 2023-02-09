力推外國人在台友善金融服務 金管會提5措施

配合政府人口及移民政策暨強化延攬外國專業人才來台政策，金管會今（9）日表示，持續督促國銀，優化外國人在台的金融服務環境，並積極推動友善金融服務措施。

金管會銀行局副局長林志吉說，包含五項金融措施，一、協助推動「外國特定專業人才就業金卡」，金管會已配合政府就業金卡政策，訂定「外國特定專業人才具有金融領域特殊專長之資格條件及認定原則」，使外國金融專業人才，來台可享有「外國專業人才延攬及僱用法」的租稅減免、領取就業金卡等優惠。

第二點、提供外國人辦理金融服務相關資訊，經濟部網站「Contact Taiwan」業提供外國人才來台使用金融服務的重要資訊，包括雙語分行列表、開戶所需文件、申辦金融卡或信用卡應注意事項、外匯交易及網路銀行開戶須知等內容，並定期更新。

第三、持續鼓勵銀行設立雙語分行及雙語ATM。截至111年12月底，已有23家本國銀行設置827家雙語分行，提供第一線雙語服務櫃檯及雙語金融服務，較2020年12月底，18家本國銀行設置172家、增加655家分行，成長3.8倍。雙語ATM設置台數為30,306台，約占ATM總數之97%。

第四、金管會在去年10月邀集金融機構參加國發會舉辦「提升友善外籍人士金融服務座談會」，瞭解外國人在台金融服務需求實際案例、我國法規現況及本國銀行推動情形，持續向銀行業進行宣導，並請銀行業參考座談會建議，落實友善外籍人士金融服務措施。

五、金管會於2019年督導銀行公會修正「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」規定，開放持有晶片居留證之外國人可線上開戶，並開放網銀線上開戶可透過臨櫃雙證件進行身分驗證。

目前已有銀行開發網路銀行及行動銀行英文介面且提供英文客服，開辦外國人線上開戶業務，並提供臺外幣開戶、轉帳、簽帳卡等便捷服務。