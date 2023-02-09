提升行動支付服務 中華郵政2月14日起開放Google Pay
中華郵政公司今宣布，為提供多元行動支付體驗，2月14日起開辦Google Pay服務，儲戶持郵政VISA金融卡於手機Android作業系統「Google 錢包」APP完成註冊，即可使用Google Pay於實體商店感應付款或網路商店線上購物。
中華郵政表示，該公司秉持「郵政即生活（Post as a Service）」精神，以顧客體驗為中心發展數位金融，陸續推出電子支付帳戶連結服務、新版行動郵局APP、ATM QR Code提款、多國語言ATM及數位存款帳戶等金融服務。
中華郵政指出，近年致力於數位轉型，陸續推出多元支付服務，也積極尋求同業及異業全方位合作，持續開創數位金融服務場景。2月14日起開辦Google Pay服務，儲戶持郵政VISA金融卡於「Google 錢包」APP完成註冊即可進行付款。
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