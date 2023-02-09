室內口罩將解禁 產險業盼新冠肺炎降級、減輕理賠壓力

疫情指揮中心今日表示，設定自2月20日起，室內將不再強制戴口罩。產險業者表示，民眾脫下口罩後，染疫風險自然會增加，多少會增加理賠數，期盼未來若政府將新冠肺炎將降至第4級法定傳染病，才有望大幅減輕理賠壓力。

2020年12月1日起強制民眾特定場所佩戴口罩，相隔801天後，室內口罩禁令終於要鬆綁，行政院首席防疫顧問張上淳表示，解禁主要考量四個面向，包括群體免疫力、變異株威脅不大、民眾自主意識高以及與國際防疫方向接軌。

對於口罩禁令終於解除，產險公司主管指出，尊重指揮中心專業，就保險公司角度，理賠風險會會增加，該理賠一定會按契約條款理賠，各公司也都有預估未來理賠件數及金額，以目前疫情狀況，應與預估值差異不大，口罩禁令解除影響不大，重點是新冠肺炎能否降級。

目前新冠肺炎仍被定義為「第5類法定傳染病」，若確診經由線上看診，即可取得確診隔離證明提出理賠；產險業者數度陳情，建議將第5類法定傳染病調整至第4類，以減輕理賠金壓力，防疫指揮中心日前表示，降級時間應會落在今年5、6月。

業者認為，以確診率來看，多數國人都已確診，理賠率逐漸下滑，但若政府提前在本月底就降級，對保險公司還是有所幫助，3、4、5月理賠壓力減輕；若政府現在未宣布降級，就只能等民眾保單自然終止，理賠壓力才可降低。

業者指出，目前整體產險業的防疫保單，大多落在4、5月到期，理賠申請應會遞延1至2個月，預計到7月前都會有人申請，換言之，至7月後，整體理賠惡夢可望告段落。