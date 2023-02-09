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新光金大公主吳欣盈 今剖腹產誕下男寶寶母子均安

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
圖為吳欣盈夫婦在產前甜蜜情景。翻攝吳欣盈臉書
圖為吳欣盈夫婦在產前甜蜜情景。翻攝吳欣盈臉書

新光金控大公主、民眾黨籍立法委員吳欣盈，今（9）日早上大約9點多，在新光醫院臨盆產下小王子。據了解，吳欣盈本來催生希望能自然產，但最終是以剖腹產方式誕下寶寶，吳欣盈媽媽許嫻嫻跟比利時籍老公雷諾在一旁守候陪伴，母子均安。

親近吳家人士表示，吳欣盈身體精神狀況非常好，生產時程都在預期中，兩天前就已在新光醫院待產，預產期在二月初，「一切都按照schedule走。」

44歲新光集團第3代吳欣盈，日前因民眾黨前立委蔡壁如請辭遞補成為新科立委，當時宣布升格當媽，而孩子的父親、吳欣盈比利時籍的老公、律師雷諾去年底就來台陪產，吳欣盈也透露，兩人為認識了15年的好友，如今順利生產，先生和家人都相當開心。

吳欣盈 比利時

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