全亞洲首發！7-11宣布跨海與Google Pay國際支付合作

全亞洲首發！為搶攻會員行動支付經濟，統一超旗下7-ELEVEN今（9）日宣布，經營OPEN POINT跨海與國際支付Google Pay合作，將會員、點數、支付整合為一，即日起到7-11門市購物結帳時，開啟已綁定OPEN POINT會員帳戶的Google Pay，感應即完成支付、累點、存發票載具3大流程，為顧客省去開啟多重APP、等待結帳的時間，同時簡化門市作業程序、提升顧客服務量能。

7-11表示，以會員、點數、支付3大策略，打造跨通路、跨品牌的OPEN POINT生態圈，服務會員數已逼近1,600萬人。自2014年起陸續將OPEN POINT生態圈觸角深入各大支付工具，目前已有10大支付工具完成OPEN POINT會員系統整合，包含icash2.0、icash Pay、OPEN錢包、街口支付、LINE PAY、台新PAY、Pi錢包、橘子支付、悠遊付、Google Pay，近3年來會員綁定支付服務使用人次倍數成長，今年與國際支付Google Pay合作後，將有望再創服務人次新高。

啟用全新OPEN POINT結合國際支付服務，3步驟可完成綁定，即日起開啟OPEN POINT APP會員條碼，選擇會員卡加入Google Pay完成綁定後，持Google Pay到逾6,600家7-ELEVEN消費即可享有零接觸、秒支付、速累點、存發票的購物體驗，輕鬆賺OPEN POINT點數還可跨20大通路當現金花，同時享有OPEN POINT發票日誌的「消費管理」、「自動對獎」、「智能兌獎」3大服務。