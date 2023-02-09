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富邦人壽提醒心肌梗塞不可不慎 重疾上網就可投保

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

富邦人壽今(9)日表示，天氣寒冷刺激交感神經系統，會使身體血管收縮、血壓升高、心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量也增多，嚴重時導致急性心肌梗塞，猝死機率大大增加不可不慎。

除了中高齡、有家族病史者要注意外，三高族、有抽煙習慣、體重過重或長期缺乏運動者，都是急性心肌梗塞的高危險群，民眾不僅要留意日常生活習慣與飲食，也得再次檢視保險保障，一旦日後有醫療或療養需要，才能有效轉嫁風險。

心血管疾病猝不及防，其中急性心肌梗塞更是心臟病死亡重要原因之一。富邦人壽副總經理陳寬偉表示，大家都知道從日常飲食作息做起，現在多元外食生活很難做好預防，倘若不幸罹患心肌梗塞，就必須把握黃金時間配合專業醫師治療，才能避免冠狀動脈再次堵塞。

富邦人壽網路投保保障型保險商品平台提供重大疾病健康保險，24小時皆可依自身需要投保短期或長期保障，不過要特別留意的是，健康醫療險通常都有等待期，天氣乍暖還寒，建議民眾應盡早且盡速完善全家人保障。

富邦人壽網路投保重大疾病險具有三大優勢：

一、雙保障年期靈活強化保障，提供1年期和20年期兩種選擇。

二、七項疾病保障，包括急性心肌梗塞(重度)、冠狀動脈繞道手術等。

三、符合理賠條件者，投保最高保額一次給付50萬元保險金，彈性運用醫療或填補生活照護等經濟缺口。

以40歲富爸爸為例，若選擇上網投保50萬元保額的富邦人壽e真心重大疾病1年期健康保險(甲型)，年繳保費只要2,130元，平均每日不到6元，保證續保至保險年齡屆滿70歲。

富邦人壽重大疾病險可望給保戶及其家人暖心醫靠，即使罹病需要短暫休息，家人也不至於面臨經濟困難，更能讓保戶在黃金治療期獲得更好的醫療照護。

即日起至2023年3月31日止，民眾上網投保富邦人壽重大疾病險，不但救心保障加一，保費滿額還可參加「錢兔無量」抽獎活動。

有心跳監測功能的Apple Watch、冬暖夏涼的Dyson三合一冷暖空氣清淨機與增添家庭樂趣的任天堂Switch遊戲機等你抽，詳情可至活動網頁：https://www.fubon.com/life/direct/promo/fundrich2023q1/

富邦人壽 保險金 心肌梗塞

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