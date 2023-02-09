金管會：促區域平衡放款

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國發會昨（8）日協調各部會搶救建商。有中南部建商向政府反映，非都會區建案融資「送件都被打槍、總是借不到錢」，金管會官員說，將促請各銀行放款時，需要考量區域平衡發展，不再只有六都才借得到錢，應妥善調配區域間授信額度，讓部分區域建案可取得資金。

金管會將在近期透過銀行公會轉知各銀行，要求各銀行授信時，不能只為了降低銀行自己的授信風險、而被「利地條件」框住，還需考慮地方發展與區域平衡。

國發會昨邀集央行、金管會、財政部等三大財金部會及內政部就「健全房市行動方案」做討論，其中針對各銀行需考慮區域均衡發展，妥善調配授信額度，換言之，不能只做六都建案，也需分配給非六都建案融資額度。

金管會官員說，有中南部建商反映，只要是非六都的都會區，建案資金取得困難「送件後全被打槍」，各銀行僅願意承做六都的土建融案；金管會認為，各銀行授信時，也需考量區域均衡發展，不能非都會區建案都卡關。

建商說，銀行都說受《銀行法》72-2條不動產放款水位限制，「案子都挑好的做」，導致六都土建融額度都很高、非六都卻很低，才向國發會陳情。

銀行主管說，「有條件鬆綁」央行18個動工期限是樂觀其成，給建商一點喘期空間，建商比較不會倒。

至於非都會區建案融資，銀行認為關鍵並非都會區與否，仍以個案考量，銀行建案融資多考慮四大要素，建商財資歷、建案地點、利率條件和產品合宜「三好一合宜」，只要符合這四大要素，有些非都區會案子，還是會承作。

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