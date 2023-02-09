央行土融兩個排除 由銀行認定

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國發會昨（8）日有條件鬆綁建商獲土融須限期18個月內動工，不過，央行官員強調，「央行雖列舉出了兩大（鬆綁）項目，但是否屬於借款人自己的因素導致無法動工，銀行仍會根據實際情況進行認定。」

為杜絕建商養地囤地不良風氣，中央銀行去年祭出「購地貸款須於18個月內動工」規定，但考量疫情等大環境因素致建商無法如期動工，央行昨日首度列舉出兩大項目，一是受疫情等大環境影響而發生缺工缺料，或公務機關審照時程較長者，可排除18個月大限的適用。

央行官員昨日解釋，央行規定，建商向銀行申請購地貸款用以購買土地後，必須在18個月內動工興建，若「無不可歸責借款人因素」而屆期未動工，金融機構應逐步收回貸款，並採階梯式加碼計息。

銀行主管提到，在央行祭出購地貸款管控措施前，建商常以「變更設計」為由，作為推遲動工的藉口；央行官員昨天進一步解釋，如果是建案變更設計，就算是建商本身原因，仍必須受到18個月內動工的限制，但如果是政府要求變更，例如，建案規模、建築法規規範要件差異等情況，導致公務機關的審照時程較長者，便可視為「不可歸責借款人」因素。

央行官員強調，對於金融機構承作都更、危老案件，或其他配合政府相關政策的重建案件（如長照），均已排除選擇性信用管制的適用，以加速都更、危老案件的推動，維繫居住安全。

央行 建商 建案

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