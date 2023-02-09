國銀不動產放款比 連六降

據金管會2022年12月底統計，僅剩三家銀行不動產放款比率落在逾28%警戒區，連五個月都未見超過29%者，整體國銀不動產放款比率更連續六個月下降到26.58%的35個月新低水位，顯示銀行持續從不動產市場抽回資金「放款額度全都空出來了」。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

圖／經濟日報提供

2022年上半年，每月都有約近十家銀行不動產放款比率逾28%，6月更高達四家銀行占比逾29%直逼30%的法定天花板「警戒紅燈」，讓各家大舉控管不動產放款，不惜拉高利率「以價制量」來減少進件，甚至還有銀行全面暫停承作新房貸。

銀行從不動產市場抽資金「抽了半年」成效斐然。據金管會統計，2022年8月起，已沒有任何一家不動產放款比率逾29%，落在28至29%者則是逐月下降，到12月底僅剩三家逾28%，整體不動產放款比率更僅剩26.58%，是2020年2月來的35個月新低點。

銀行主管說，國銀12月不動產放款比率續走低，有三大主因，一、12月總存款（計算分母）增加，尤其是從投資市場撤出，滿手現金的大戶，尋求存款做資金暫泊處，存款增速遠高於不動產放款，自然讓比率一路下探。二、股債市仍不穩，各銀行年底有「淨值與適足率保衛戰」，自然持續嚴控高耗資本的不動產放款，三、有出現部分客戶因升息而增加房貸本息攤還，藉以降低利息支出，這部分又以2023年1月較為明顯。

該主管說，2023年1月因適逢過年，房貸戶拿到年終獎金，增加房貸還款，預料1月整體銀行不動產比率仍會持續下降。

金管會公布12月底房貸、建融及不動產限額30%等數據。12月底國銀不動產放款餘額13.41兆元、月增0.45%三個月高點，主因過年前交屋潮季節性因素，年增7.02%連三月下滑，顯示銀行承作不動產放款已趨緩。

12月底總存款加金融債總額50.45兆元，月增0.62%，月增幅遠高於不動產放款月增0.45%，讓國銀不動產放款占銀行總存款和金融債餘額比降到26.58%的2020年來近三年低點。以個別銀行家數來看，有11家銀行不動產放款占比落在27至28%，三家銀行占比落在28至29%，超過29%者則掛零。