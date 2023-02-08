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資金潮退！2022年國銀房貸加建融 年增探三年新低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會2022年12月底統計，象徵房市買氣的國銀房貸餘額（含催收款）年增再降到6.47%的近三年新低，建商推案信心指標的建築融資，年增率更首度跌破雙位數、一口氣降到9.46%的近三年半低點，顯示過去三年低息的資金潮已從房市退散。

據數據顯示，2022年底國銀房貸餘額（含催收款）9兆3,293億元、建融餘額3兆4,623億元，兩者合計共12兆7,916億元、年增7.26%，成長力道也改寫38個月新低紀錄。

銀行局副局長童政彰說，房貸與建融年增成長持續趨緩，有三大原因，一、各大財經部會打炒房措施見效，二、2022年來央行四次調升利率，房貸戶負擔加重，三、全球經濟下滑疑慮，讓民眾購屋意願下滑。

若以單月來看，2022年12月國銀房貸較上月增加562億元，月增額是七個月新高，主因是農曆年前的新屋交屋潮；代表建商信心的建築融資，單月僅略增12億元，是至少近五年同期新低，顯示建商推案信心不足，推案量恐縮水。

若以全年增額來看，2022年房貸、建融全年各增加5669億元、及2993億元，年增額也是三年來最低水準。

若以逾放來看，12月底房貸與建融逾放各是62.75億元和26.59億元，逾放比各為0.07%與0.08%與近月相當、續維持低檔，顯示國銀在不動產放款風險控管得宜，也未發生建商爛尾樓等問題。

房貸 建商

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