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非六都建案借錢好難？金管會：促銀行調配區域放款額度

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

搶救建商，政府出招了。有中南部建商向政府反映，非都會區建案融資「送件都被打槍、總是借不到錢」，金管會官員今天說，將促請各銀行放款時，需要考量區域平衡發展，妥善調配區域間授信額度，讓部分區域建案可取得資金。

金管會將在近期透過銀行公會轉知各銀行，要求各銀行授信時，不能只為了降低銀行自己的授信風險、而被「利地條件」框住，還需考慮地方發展與區域平衡。

國發會今邀集央行、金管會、財政部等三大財金部會及內政部就「健全房市行動方案」做討論，有兩大亮點，

一、鬆綁央行18個月動工興建限制，只要是缺工缺料或因建案特性、審照時程太長者，可免受18個月動工期限限制。

二、各銀行需考慮區域均衡發展，妥善調配授信額度，換言之，不能只做六都建案，也需分配給非六都建案融資額度。

金管會官員說，有中南部建商反映，只要是非六都的都會區，建案資金取得困難「送件後全被打槍」，各銀行僅願意承做六都的土建融案；金管會認為，各銀行授信時，也需考量區域均衡發展，不能非都會區建案都卡關。

建商說，銀行都說受限72-2條不動產放款水位限制，「案子都挑好得做」，導致六都土建融額度都很高、非六都卻很低，才向國發會陳情。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛說，這兩大鬆綁措施是為了「救建商」，避免建商遭受打炒房後，又面臨被抽銀根，衍生系統性風險的措施，但他認為，救了建商不代表救房市，畢竟房市仍有高房價、升息、供過於求的市場挑戰。

銀行主管則說，「有條件鬆綁」央行18個動工期限是樂觀其成，給建商一點喘期空間，建商比較不會倒。

至於非都會區建案融資，銀行認為關鍵並非都會區與否，仍以個案考量，銀行建案融資多考慮四大要素，建商財資歷、建案地點、利率條件和產品合宜「三好一合宜」，只要符合這四大要素，有些非都區會案子，還是會承作。

建商 建案 金管會

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