央行升息效應！國庫短期籌資成本 14年來最貴

受到中央銀行啟動升息循環影響，今（8）日登場標售的182天期國庫券，得標利率漲至1.042%，創下2008年12月以來、逾14年新高，最終出爐的得標利率也略高於市場預期。

央行統計顯示，本次標售的182天期國庫券金額為300億元，得標利率漲破1%大關，並較去(2022)年2月標售的同天期國庫券大漲0.722個百分點。銀行資調主管說，主要是受到央行去年3月以來四度升息，累計升息幅度達到2碼半，漲幅達0.625%的影響。

央行統計顯示，本期182天期國庫券得標利率上漲至1.042%，為2008年12月以來的最高水準，前次同天期國庫券標售利率高點是在2008年4月，也就是國際金融海嘯爆發前。

由此可知，為對抗高漲的通膨，央行去年啟動升息循環，帶動市場利率走揚，不只個人的房貸利率、企業的融資利率步步高升，就連財政部為調節國庫收支、維持調度彈性而發行的國庫券利率也同步走揚，資金成本還寫下逾14年來最「貴」的紀錄。

央行統計顯示，今天釋出的300億元國庫券籌碼裡，銀行大舉抱回99%的籌碼，僅1%是由票券業搶下，證券與保險業均空手而歸；這顯示，銀行仍有資金去化需求，被視為「無風險」固定收益商品的國庫券，成為銀行鎖定並積極買進的標的。

銀行資調主管指出，農曆年後通貨（指央行發行的紙鈔和硬幣等）陸續回籠，目前市場資金非常充裕，國庫券得標利率較預期略高，可能是受到聯準會主席鮑爾談話影響，使金融機構業者下標時更為謹慎。

據悉，鮑爾日前在華盛頓經濟俱樂部（Economic Clubof Washington, D.C.）主辦的活動上警告，美國通貨膨脹已開始降溫，但冷卻通膨可能是一條漫長而顛簸不平的路，優於預期的經濟數據可能促使聯準會持續升息。