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網通每股獲利王神準 12月每股稅後純益1.81元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通每股獲利王神準（3558）今日因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，應櫃買中心指示辦理公告相關財務資訊，公布去年12月每股稅後純益1.81元，累計去年11、12月每股稅後純益4.35元，兩個月賺贏2021年第4季的3.18元。

神準公布去年12月營收18.55億元，年增95%，稅前盈餘1.16億元，年增84%，歸屬母公司業淨利8,900萬元，年增78%，單月每股稅後純益達1.81元，11月單月每股稅後純益達2.54元。

神準累積去年11、12月營收為37.47億元，年增119%，稅前盈餘2.77億元，年增101%，歸屬母公司業主淨利2.13億元，年增105%，累計11、12月每股稅後純益4.35元，兩個月賺贏2021年第4季單季每股稅後純益3.18元。

累計去年前三季神準歸屬母公司業主淨利為7.4億元，每股稅後純益為15.08元，神準雖未公布10月單月獲利，但累計2022年前3季及11、12月自結獲利，每股稅後純益來到19.43元。

神準 營收

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