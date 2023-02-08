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新壽「金兔年貸」保單借款 線上優惠利率最低2%

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

新光金控（2888）子公司新光人壽善盡企業社會責任，繼年初提供經濟弱勢保戶「保單借款紓困專案」，再度看見一般保戶彈性資金運用需求，推出「金兔年貸」台幣保單借款專案，持續陪伴民眾度過可能發生的財務不確定性，落實公平待客。自今年2月1日至3月10日止，針對收費管道為非派員之台幣保單，提供一年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為2.0% 與3.0%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新光人壽表示，對於有資金需求的保戶而言，保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，專案固定期間的優惠利率，更可節省可觀的利息支出。為實現ESG永續經營，推動環境保護、減少紙本作業，新壽提供會員專區線上借款最低2.0%的優惠借款利率，在疫情未平息之際，建議民眾可多利用方便快速且全年不打烊的會員專區線上借款服務(限要被保險人同一人)，在家不出門即可完成，降低接觸風險也享有更優惠的利率。

另外，新壽表示，新壽與新光銀行合作推出的ATM現貸卡，可使用各地金融機構ATM提款機辦理借還款，或者委託新光人壽服務人員代辦、親臨新光人壽各地客戶服務櫃檯等方式，完成保單借款程序。欲申辦「金兔年貸」優惠專案的民眾，可至新光人壽會員專區線上申辦優惠約定作業，同時提醒保戶，申辦前應仔細詳閱約定條款內容，以維護自身權益。

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