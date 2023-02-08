台新銀推壓歲錢理財 加入YBO兒童會員享獨家記帳本

年假轉眼間過去了，孩子年節期間收到長輩給予的紅包，也讓許多父母開始思考孩子的壓歲錢該怎麼規劃，與其為孩子存下來，或是繳學費，不如趁此機會教導孩子學習初步的理財觀念。台新銀行客群經營處副總江依霖表示，壓歲錢的規劃方式，可由「儲蓄、消費、投資」三面向著手，啟蒙孩子理財規劃之路。

江依霖說明，首先父母可以為孩子開立自己的獨立帳戶，從收支明細到金錢流向，培養儲蓄、記帳觀念。舉例來說，台新銀行兒童專屬帳戶YBO(Young Banker Officer)兒童會員，就特別為孩子推出專屬兒童的金融卡、存摺本，以及獨家記帳本，能讓孩子從小錢慢慢開始練習如何存錢和花錢，透過實際操作帳戶，了解金錢分配，體會父母賺錢的辛苦。

當孩子手上握有現金時，父母不妨試試與孩子共同討論金錢的用途，部分透過開立帳戶，培養儲蓄習慣，部分額度讓孩子自由運用，當孩子思考自己的購物清單時，父母可從旁引導孩子分辨何謂「想要」、何謂「需要」，啟發孩子在消費前先思考，幫助孩子釐清自身的消費需求，建立孩子未來的理財觀念。

同時，父母可以進一步思考，如何累積孩子的教育基金，壓歲錢最大特點便是投資期間長，可以分散市場波動風險，同時善用複利威力，理財方式上可採取高利息的活/定存進行儲蓄，或是分批單筆投資穩健的平衡型基金；若壓歲錢較充足，則可考慮到期面額保本且固定配息的投資等級債券也是不錯的選擇。

善用時間複利，到期可領回一筆錢，無形中就為孩子存下第一桶金。以長遠來看，若想培育孩子理財養成，可於帳戶中設定每月100-1000元定期定額買基金，透過定期存入養成規律儲蓄習慣。江依霖推薦台新銀行針對YBO(Young Banker Officer)兒童會員推出的臨櫃申購特定定期定額商品，申購終身手續費3折，隨著帳戶累積金額逐漸增加，還能享有換匯及申購手續費等專屬財管會員優惠權益。在孩子未來長大後需要出國念書、創業時就可以當成孩子的夢想基金。

此外，台新銀行YBO兒童會員也舉辦多樣活動培養孩子各面向發展，不只能受邀參與木工義賣活動、小小銀行家體驗營、籃球營、手作烘焙等活動，親子更能透過參與既有趣又富意義的活動，陪伴孩子一起成長。

即日起至6月30日止新申請加入YBO(Young Banker Officer)兒童會員且會員權益生效者，可獲得台新POINT 50點，前100名加碼贈存摺包乙只；同時父母也可一同加入家庭會員且會員權益生效者，獲得點數之外，還可抽萬元旅遊金，並可享專業團隊協助規劃全家人的資產配置及傳承計畫，為家中成員打造符合生涯階段的資產配置建議，讓夢想從小扎根。