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上市櫃公司協會：消除台灣地緣政治風險今年最迫切

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
圖為國軍AAVP7兩棲突擊車。記者季相儒攝影／報系資料照
圖為國軍AAVP7兩棲突擊車。記者季相儒攝影／報系資料照

由台灣主要上市上櫃企業組成的台灣上市櫃公司協會，今(8)日發布2023年台灣三大議題，協會表示，消除台灣的地緣政治風險應該是最迫切的議題，僅以備戰方式無法消除戰爭風險，應配合其他方面的努力，希望兩岸能找到和平共榮的雙贏方式，也可以找到美、中、台三贏方案。

此次調查為台灣上市櫃公司協會會員對今年最關心的議題，協會表示，會員回饋當中，經濟議題與地緣政治議題旗鼓相當，都是大家最關心的，環境與能源議題居次。

上市櫃公司協會指出，今年全球經濟不景氣幾已成定局，國際總經情勢對台灣的負面影響，不是大家可以掌握的，但對於消除地緣政治對台灣經濟發展的嚴重負面影響，卻絕對是可以操之在我的，因此呼籲所有企業團結起來，與政府、各政黨以及民眾一起努力消弭地緣政治風險。

協會也呼籲，台灣社會能夠開始對能源永續充足供給，有良性公開的討論，形成民主社會裡面公共政策形成的典範，協會也願意成為平台的推動者。

公共政策 景氣

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