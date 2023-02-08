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不溺愛、陪他走每一哩路 子女教養信託

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
不溺愛、陪他走每一哩路，善用子女教養信託。圖/華南銀行提供
不溺愛、陪他走每一哩路，善用子女教養信託。圖/華南銀行提供

蕭煌奇有首「送予你的歌」，歌詞中提到「望你袂虛華、發心袂重耽、掛念毋敢講出聲」，正是父母疼愛孩子的寫照。小俊成長於小康家庭，父母疼愛有加，但小俊的父親擔心孩子在成長過程中可能會受到同儕、環境或其他因素影響，稍不注意可能就學到炫富或是無節制地消費等壞習慣，對於前述情況，其實是有方法可以幫助父母們想給足孩子所需的日常零用花費、又可以讓孩子從小培養理財觀念的心願 。

華南銀行（2880）在信託上提供「子女教養信託」，由父母與華南銀行簽訂信託契約，建議透過每年贈與稅244萬元免稅額度，定期或不定期將想要給孩子的教育基金、結婚基金或是創業基金等，慢慢地存入信託專戶中，逐年將贈與資金交付銀行管理。

除了節稅外，並可長期投資理財累積子女的教育基金，等累積到相當金額或約定條件達成時，再依信託契約專款專用方式使用在孩子身上，可以達到父母想照顧子女的心意，又能避免子女恃寵而驕演變成無止盡向父母索求，最後造成人倫憾事。

另外，建議增加選定信託監察人確保信託能持續依照契約內容進行，可以防止有心親戚覬覦，亦可避免子女成年後任意揮霍財產。

華南銀行「子女教養信託」不僅可以替子女儲備足夠的生活及教育經費，而且在信託制度下，透過信託財產專戶獨立管理及專款專用，安全儲備子女將來生活及教育的經費，讓子女贏在起跑點。華南銀行榮獲「第1期信託業推動信託2.0計畫評鑑」-績效優良銀行之肯定，且有全台186家分行的信託專責人員隨時隨地為客戶服務，不妨找個時間與華南銀行信託專家聊一聊，透過信託完成和孩子一輩子的約定。

華南銀行 教養

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