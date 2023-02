主被動式投資專家 國泰投信勇奪《亞洲資產管理雜誌》6項大獎

2023年開春,國泰投信憑著實力堅強的投研及經營團隊「獎」聲不斷,勇奪《亞洲資產管理雜誌》Asia Asset Management(簡稱:AAM)2023年Best of the Best Awards年度大獎6項殊榮,包括台灣最佳機構法人基金公司獎(Taiwan Best Institutional House)、台灣最佳ESG經理人(Taiwan Best ESG Manager)、台灣年度ETF經理人(Taiwan ETF Manager of the Year)、台灣最熱門ETF獎(Taiwan Most Active ETF)、台灣資產管理數位金融創新獎(Taiwan Fintech Innovation in Asset Management),以及台灣最佳投資人教育獎(Taiwan Best Investor Education),不管在資產管理、ESG經營、ETF產品設計、數位金融服務,還是投資人教育上,國泰投信表現都備受國際肯定。

國泰投信總經理張雍川表示,公司秉持「往下紮根、向上成長」的理念,持續開發多元創新的基金產品及服務,深度及廣度不斷提升,提供客戶誠摯且優質的服務,這使得國泰投信能在眾多業者中脫穎而出,年年獲獎。根據投信投顧公會2022年12月底資料,國泰投信總資產管理規模突破新台幣1.06兆元,持續穩居台灣第一大資產管理公司地位,也是國內首家突破兆元資產管理公司,並連續7年獲得AAM「台灣最佳機構法人基金公司獎」肯定。

承襲國泰金控「No ESG, No Money」的永續經營理念,國泰投信深耕責任投資不遺餘力,於2022年成立永續辦公室,持續深化ESG投資管理,近一年通過科學基礎減碳(SBTi)核定、建立新版ESG投資與風險管理系統,更獲選證交所機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單,同時也致力開發結合綠色金融理念的基金產品,包括國泰永續高股息ETF(00878)與國泰美國ESG基金,讓投資人在享受收益的同時,也能為環境減碳盡一份心力。

此外,為促進投資人的財務健康,國泰投信也擴大金融教育,2022年共舉辦26場實體或線上教育活動,吸引4,173位投資人參與,協助改善客戶財務規劃與資產安全,推廣退休理財的重要性,同時更深入校園,為年輕世代中埋下理財種子,過去一年國泰投信因應防疫政策,共製作48支線上教育影片,讓學習理財更不受時空限制。

自2015年發行ETF至今,國泰投信已累積37檔ETF產品,與國外具公信力的指數公司合作研發特色指數,設計出契合台灣投資人需求且具投資價值的ETF,更獲得AAM 台灣年度ETF經理人的肯定。其中,國泰永續高股息ETF(00878)榮獲AAM台灣最熱門ETF獎,2022年00878基金規模增加超過新台幣1,026億元,受益人數成長逾54萬人,更是台灣基金史上在最短時間內規模突破千億元的台股ETF。

國泰投信首創業界一站式智能客服,從開戶、下單到帳戶查詢,皆可透過與智能客服「阿發」問答後輕鬆且快速的完成。2022年9月更升級功能,將對話式商務引入資產管理行業,讓客戶能快速理解基金產品,並創新發明「阿發直購」,將原有基金銷售的流程縮短三分之一的時間,提升整體電子交易的金額與佔比,因而榮獲AAM「台灣資產管理數位金融創新獎」的殊榮。

國泰投信傑出表現屢獲國內外評鑑機構肯定,更是《亞洲資產管理》Best of the Best Awards年度大獎的常勝軍。國泰投信以嚴謹穩健的操作風格、對市場的洞察力,以及對風險管理的堅持,資產管理能力有目共睹,截至2022年底,深獲177萬受益人數認同與青睞,2004年迄今累積榮獲162座國內外獎項,持續締造佳績。