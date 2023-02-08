主被動式投資專家 國泰投信勇奪《亞洲資產管理雜誌》6項大獎
2023年開春，國泰投信憑著實力堅強的投研及經營團隊「獎」聲不斷，勇奪《亞洲資產管理雜誌》Asia Asset Management(簡稱：AAM)2023年Best of the Best Awards年度大獎6項殊榮，包括台灣最佳機構法人基金公司獎(Taiwan Best Institutional House)、台灣最佳ESG經理人(Taiwan Best ESG Manager)、台灣年度ETF經理人(Taiwan ETF Manager of the Year)、台灣最熱門ETF獎(Taiwan Most Active ETF)、台灣資產管理數位金融創新獎(Taiwan Fintech Innovation in Asset Management)，以及台灣最佳投資人教育獎(Taiwan Best Investor Education)，不管在資產管理、ESG經營、ETF產品設計、數位金融服務，還是投資人教育上，國泰投信表現都備受國際肯定。
國泰投信總經理張雍川表示，公司秉持「往下紮根、向上成長」的理念，持續開發多元創新的基金產品及服務，深度及廣度不斷提升，提供客戶誠摯且優質的服務，這使得國泰投信能在眾多業者中脫穎而出，年年獲獎。根據投信投顧公會2022年12月底資料，國泰投信總資產管理規模突破新台幣1.06兆元，持續穩居台灣第一大資產管理公司地位，也是國內首家突破兆元資產管理公司，並連續7年獲得AAM「台灣最佳機構法人基金公司獎」肯定。
承襲國泰金控「No ESG, No Money」的永續經營理念，國泰投信深耕責任投資不遺餘力，於2022年成立永續辦公室，持續深化ESG投資管理，近一年通過科學基礎減碳(SBTi)核定、建立新版ESG投資與風險管理系統，更獲選證交所機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，同時也致力開發結合綠色金融理念的基金產品，包括國泰永續高股息ETF(00878)與國泰美國ESG基金，讓投資人在享受收益的同時，也能為環境減碳盡一份心力。
此外，為促進投資人的財務健康，國泰投信也擴大金融教育，2022年共舉辦26場實體或線上教育活動，吸引4,173位投資人參與，協助改善客戶財務規劃與資產安全，推廣退休理財的重要性，同時更深入校園，為年輕世代中埋下理財種子，過去一年國泰投信因應防疫政策，共製作48支線上教育影片，讓學習理財更不受時空限制。
自2015年發行ETF至今，國泰投信已累積37檔ETF產品，與國外具公信力的指數公司合作研發特色指數，設計出契合台灣投資人需求且具投資價值的ETF，更獲得AAM 台灣年度ETF經理人的肯定。其中，國泰永續高股息ETF（00878）榮獲AAM台灣最熱門ETF獎，2022年00878基金規模增加超過新台幣1,026億元，受益人數成長逾54萬人，更是台灣基金史上在最短時間內規模突破千億元的台股ETF。
國泰投信首創業界一站式智能客服，從開戶、下單到帳戶查詢，皆可透過與智能客服「阿發」問答後輕鬆且快速的完成。2022年9月更升級功能，將對話式商務引入資產管理行業，讓客戶能快速理解基金產品，並創新發明「阿發直購」，將原有基金銷售的流程縮短三分之一的時間，提升整體電子交易的金額與佔比，因而榮獲AAM「台灣資產管理數位金融創新獎」的殊榮。
國泰投信傑出表現屢獲國內外評鑑機構肯定，更是《亞洲資產管理》Best of the Best Awards年度大獎的常勝軍。國泰投信以嚴謹穩健的操作風格、對市場的洞察力，以及對風險管理的堅持，資產管理能力有目共睹，截至2022年底，深獲177萬受益人數認同與青睞，2004年迄今累積榮獲162座國內外獎項，持續締造佳績。
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