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2022年金融三業加碼債券逾2.7兆 壽險業年底按兵不動

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，2022年12月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位28兆4,587億元，幾乎與上月持平，2022年全年金融三業買債逾2.7兆元，其中保險業持債部位達20兆4,740億元最大，銀行業則年增17.5%買債最積極。

據數據顯示，2022年12月底壽險業總持債水位降到20兆3,930億元，月減1,404億元，產險業持債810億元與上月持平，合計12月保險業減少1,405億元、月減0.68%。

壽險業者說，12月台幣升值0.63%、會讓持海外債為大宗的保險業，美元換成台幣計價後市值縮水，保險業12月市值月減幅0.68%與升幅相當，顯示12月保險業未大幅進出債市，加減碼部位不大。

該業者也說，多家壽險業者10月起將債券重分類，從綜合損益（OCI）轉列攤銷後成本（AC），因此11~12月持債部位也可能與債券殖利率脫鉤。

若以全年來看，保險業2022年全年持債增加1兆5,298億元、年增8%，但因2022年台幣全年重貶9.8%、債券價格也重跌，使市值增減不一，較難看出保險業加減碼數字，惟因2022年債券殖利率暴漲，壽險業持債應站買方，藉以提升經常性收益。

12月底銀行業持債部位7兆8,421億元，較上月增加1,415億元，年增1兆1,682億元或17.5%，算是買債最積極者。

若進一步看評價損益，12月銀行業持債評價仍減損2,256億元，但已較上月縮減，顯示債券跌價損失已縮小。2022年全年銀行業債券評價仍有未實現收益38億元。

券商業持外幣債水位1,426億元，月增45億元，年增109億元或8.3%。

保險 壽險業

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