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去年12月股市跌 保險業大敲500億元、銀行證券卻站賣方

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

2022年12月國內外股市齊跌，壽險業、銀行和證券業買股不同調。據金管會統計，12月保險業大舉敲進國內外股票約500億元，其中光台股就達347億元，頗有趁年底國內外股市回檔逢低進場，汰弱留強、重新布局2023年味道；反觀銀行證券業對股市仍站賣方，12月合計減碼約110億元。

若以金融三業（銀行、證券、保險業）來看，因保險業加碼多，使12月合計加碼股市共390億元，2022年底金融三業的股票投資餘額近2.55兆元，2023年1月國內外股市齊揚5~8%，金融三業股票部位可望享有資本利得空間。

法人說，2023年初受惠美國升息邁向終端預期，掀起一波股市慶祝行情，但後續利空如全球經濟衰退、台股也仍面臨科技股庫存調整期拉長，資本市場仍撲朔迷離，可能得等到第三季末或第四季初，隨台股迎來落底反攻行情時，壽險業才會有較大操作空間。

金管會昨公布2022年12月底金融三業持股債部位、及壽險業資金運用狀況。

12月國內外股市跌幅約5~6%，因市價下跌，使銀行、證券和保險業3大金融業國內外股票部位略為縮水到2兆5460億元、月減2.7%，其中最大部位的保險業是帳列金額，受國內外股市漲跌影響甚大。

12月底保險業持國內外股票部位達2兆496億元、月減2.8%，月減幅都低於12月台股月跌5%，及美國S&P指數6%，顯示12月保險業對國內外股市站買方。

若以台股下跌近5%估算，回算市值下跌的實際數字，壽險業對台股加碼345億元、產險業則略加碼近2億元；再以美國S&P指數也跌了近6%，壽險業對國外股市也加碼154億元，合計保險業12月這波加碼國內外股市約501億元。

抱台股部位居多的銀行業，12月底水位則降到4590億元，券商抱台股水位434億元、國外股票部位則與上月21億元相當，也因銀行和券商以成本列帳，估算銀行業減碼83億元，券商也減碼台股28億元。

合計三大金融業12月單月加碼國內外股票約390億元左右，2022年全年則仍減碼1500億元左右，主因仍是受2022年升息潮、俄烏戰、疫情等多項利空重擊國內外股市，讓金融業縮減風險性資產，以降低投資風險為主。

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